Para el oficialismo, Coopelectric debe presentar otra propuesta de suba del agua

Información General Se conoció el dictamen de la minoría en la comisión especial del Concejo Deliberante

Los concejales de Juntos por el Cambio señalaron que "entienden" la necesidad de "actualización tarifaria", pero recomendaron a Coopelectric llevar una nueva propuesta. Consideraron que debe ser "justa y razonable" y que "permita garantizar la continuidad del servicio público". Con esto, ningún bloque apoyó la solicitud de la concesionaria.

El martes por la mañana se reunió la comisión especial creada en el Concejo Deliberante para analizar el pedido de aumento tarifario del servicio de agua y cloacas. Al cierre del encuentro se conoció que había dos dictámenes. Uno por la mayoría -de los bloques de la oposición- con el rechazo explícito a la suba y el segundo recién trascendió ayer: fue firmado por los concejales oficialistas que, si bien no se oponen al incremento, consideraron "conveniente" que la concesionaria presente una nueva propuesta.



De esta manera, en función de las posturas de las bancadas legislativas, no se aprobará la solicitud de suba de tarifa tal como la presentó Coopelectric en diciembre pasado. Cabe señalar que ambos dictámenes tuvieron aspectos en común, entre ellos, el señalamiento de la necesidad de derogar la ordenanza 4.250/18.



El expediente, junto con los dictámenes, fueron devueltos al presidente del Concejo, Bruno Cenizo, para que determine sobre la continuidad del tema en el ámbito legislativo.



Postura oficialista



El dictamen de los concejales Guillermina Amespil, Juan Mujica, Cecilia Krivochen y María José González expone en el cierre la consideración de que "resultaría conveniente la presentación por parte de la requirente (Coopelectric) de una nueva propuesta de actualización tarifaria, en pos de que la misma resulte justa y razonable para los usuarios, y permita garantizar la continuidad del servicio público de agua corriente y desagües cloacales". Es decir, si bien no rechazan aumentar las tarifas, dejan en claro que no aceptarán las posibilidades de incremento que propuso la concesionaria cuando llevó la solicitud al Concejo.



Los concejales del oficialismo -al igual que ya habían manifestado los firmantes del dictamen de mayoría- expresaron inicialmente que "debe considerarse la derogación por parte del Concejo de la ordenanza 4.250/18, mediante la cual se resolvió la adhesión al Marco Regulatorio de los Servicios Públicos de agua potable y desagües cloacales de Buenos Aires". Esta medida busca restituir "la potestad tarifaria para decidir sobre" la modificación que pidió la cooperativa.



Como segundo tema, sostuvieron que "no corresponde" la revisión de la estructura de costos la concesionaria en el ámbito de la comisión especial. Entre los argumentos, se señaló que esta revisión ya fue realizada por el organismo de control provincial Autoridad del Agua (ADA) y su predecesor Ocaba. La última vez que sucedió fue en octubre 2019. En ese sentido, se retomó lo sucedido en el año 2016 cuando se aprobó el último aumento de la tarifa por parte del Concejo Deliberante. En aquella ocasión, el Ocaba "había sugerido un incremento de 195,42%, junto a la eliminación del concepto de cuota capital" y los concejales terminaron por aprobar la suba en dos tramos de un total de 30% de la tarifa y se mantuvo la cuota capital.

En este punto, cabe señalar que la solicitud de aumento tarifario que presentó la cooperativa en diciembre de 2019 fue de 687,98% para todos los cargos con la eliminación de la cuota accionaria y la cuota accionaria transitoria.



Desde Juntos por el Cambio explicaron la adhesión al dictamen que se presentó el 4 de marzo en la audiencia pública en rechazo al aumento al plantear que "entendiendo la difícil situación que afronta la concesionaria ante la ausencia de actualizaciones tarifarias los últimos años, y teniendo en cuenta la compleja situación económica y social que afronta nuestro país". Recordaron que en aquella ocasión se expresaron en favor de que se presentara "una nueva propuesta tarifaria que tuviera en cuenta por ejemplo, una gradualidad o escalonamiento para su actualización, o la postergación para su efectivización, a fin de facilitar su aplicación y cumplimiento por parte de los usuarios del servicio".

*Coopelectric informó que inició "el proceso de devolución del servicio" y que el Municipio lo rechazó Fuertes exposiciones en contra de la suba del agua en la audiencia pública



Luego de este punto, recomendaron a la concesionaria acercar al Concejo una nueva propuesta de incremento.



Primer dictamen



Cabe recordar que el primer dictamen conocido, el de la mayoría, fue muy similar al que se había expuesto en la audiencia pública y se le agregó la necesidad de derogar la ordenanza aprobada en 2018.



Los concejales de Radicales en Juntos por el Cambio, Cuidemos Olavarría e interbloque Frente de Todos tuvieron como eje central el análisis del "punto de equilibrio en el servicio". Tras dicho estudio, consideraron que "no haría falta incremento tarifario alguno" y concluyeron en que "esta comisión rechaza la solicitud del aumento al servicio del agua bajo los escenarios presentados por la empresa".



La reunión de esta comisión especial se celebró el martes en el ámbito legislativo, a cinco meses de la audiencia pública donde se expuso sobre el tema. La presidenta, Celeste Arouxet (RJxC), convocó a la reunión tras una nota que Coopelectric envió al presidente del cuerpo, Bruno Cenizo, la semana pasada en la que reclamó una respuesta sobre el tema.



Es que en el dictamen leído en la audiencia en el Salón Rivadavia los concejales solicitaron un mes más para el estudio del tema. Pero pocos días después se declaró la pandemia y quedó suspendida la actividad legislativa. Tras la presentación de los dos dictámenes, la actividad de la comisión especial finalizó. Ahora será el presidente Cenizo el que defina la continuidad del tratamiento del tema.