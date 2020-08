Oficializan la ley de reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley argentina

Información General

La normativa, sancionada por el Congreso, fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Los tenedores de los Títulos Elegibles cuyas órdenes de canje son aceptadas pueden optar por recibir en la fecha de liquidación diversos instrumentos de deuda.

La ley 27.556 que dispone la reestructuración de la deuda del Estado Nacional emitida bajo ley argentina, sancionada por el Congreso, fue publicada este sábado en el Boletín Oficial.

Paralelamente al acuerdo que alcanzó esta semana el Gobierno con los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera, el Poder Legislativo sancionó la ley de "Restauración de la Sostenibilidad de la deuda pública instrumentada en títulos emitidos bajo ley de la República Argentina", cuyo artículo 1 determina una serie de "Títulos Elegibles" mediante una operación de canje.

El diputado Carlos Heller, como miembro informante del dictamen unánime junto con la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos), sostuvo que "no podía ser más oportuno el tratamiento de este tema, ya que este proyecto le da el mismo tratamiento a los tenedores de bonos en dólares emitidos bajo ley argentina", explicó.

"Si sumamos esto a la reducción de las obligaciones del Estado Nacional de la deuda bajo ley extranjera, estaríamos hablando de un alivio financiero, entre 2020 y 2029, de 58 mil millones de dólares", añadió.

Vallejos, por su parte, relacionó el proyecto con el "principio de sostenibilidad" de la deuda, como "expresión de la responsabilidad del Gobierno Nacional en la búsqueda de un acuerdo que respete las posibilidades de nuestra economía".

Entre estos Títulos Elegibles figuran diversas series de Letes U$S, Lelinks U$S 4,25%, Bonar U$S y Bonar U$S 4,50% Dual, Bonte U$S, Discount U$S 8,28 %, y PAR U$S tasa fija con vencimiento en 2038

Los tenedores de los Títulos Elegibles cuyas órdenes de canje son aceptadas pueden optar, según opcionalidades dispuestas, por recibir en la fecha de liquidación diversos instrumentos de deuda.

Son los Bonos de la República Argentina en Dólares estadounidenses STEP UP 2030 - Ley Argentina (Bono U$S 2030 L.A.); Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses STEP UP 2035 (BONO U$S 2035 L.A.); Bonos de República Argentina en dólares STEP UP 2038 (BONO U$S 2038 L.A.); y Bonos de la República Argentina en dólares STEP UP 2041 (BONO U$S 2041 L.A.).

Asimismo, los tenedores de determinados Títulos Elegibles podrán optar por Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 2,00% con vencimiento 2026 (Boncer 2026 2,00%), o Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 2.25% con vencimiento 2028 (Boncer 2028 2,25%).

El artículo 2 dispone la emisión de bonos denominados en Dólares estadounidenses y en pesos, denominados "Nuevos Títulos".

Para el título STEP UP 2030 - Ley Argentina (BONO U$S 2030 L.A.), el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 22.609 millones, con fecha de emisión el 4 de septiembre de 2020.

Para los Bonos de la República Argentina en dólares STEP UP 2035 (BONO U$S 2035 L.A.), el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 35.663 millones.

En los Bonos de la República Argentina en dólares STEP UP 2038 (BONO U$S 2038 L.A.) el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 7.254 millones.

Mientras que en los Bonos de la República Argentina en dólares STEP UP 2041 (BONO U$S 2041 L.A.) el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 44.217 millones.

Por otra parte, para los Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 2,00% con vencimiento en el 2026 (Boncer 2026 2,00%) el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es $ 578.975 millones; y para el Boncer 2028 2,25% el máximo autorizado es $ 1.727.129 millones.

En cuanto a los Bonos de la República Argentina en dólares al 1% 2030? (BONO U$S 2030 1% L.A.) el monto máximo de capital a emitir en virtud de la oferta es U$S 2.325 millones.



Los tenedores de Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021. (DIB)