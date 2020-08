Cansados de los robos y asaltos, vecinos piden más medidas de seguridad en el Coronel Dorrego

10.08 | Policiales Medio centenar de personas se convocó para hacer visible el reclamo

Los delitos se incrementaron en los últimos 15 días, y apuntan que los autores son adolescentes. Desde la policía se comprometieron para brindar mayor patrullaje. Entregarán pedidos a la Justicia, el HCD y el Intendente.

"La situación se está haciendo insostenible, porque ellos están actuando armados con armas de fuego, en principio eran armas blanca. Armas de fuego en manos de un menor puede pasar cualquier cosa en cualquier momento", fue el planteo de uno de los vecinos que se convocaron para exponer los casos de inseguridad que ocurrieron en las últimas semanas en el barrio Coronel Dorrego y otros cercanos.

La convocatoria se realizó a pocos metros del cruce de las avenidas Alberdi y Colón, donde se acercaron cerca de medio centenar de vecinos. Desde hace dos semanas comenzaron a organizarse a través de un grupo de WhatsApp, producto de el aumento en los asaltos y robos a diferentes familias del sector.

"No puede ser que no podamos estar en la vereda, que mis hijos no puedan ir al kiosco solos, que tengan miedo"

"Hay vecinos que están muy enojados y que manifiestan su enojo e impotencia y se ha querido exceder los límites de lo que uno puede hacer. Entre todos tratamos de calmarnos, apoyarnos, hoy la mayoría de los vecinos del barrio estamos unidos conteniéndonos, apoyándonos y tratando de brindarnos seguridad entre nosotros", expresó Estela Zelaya.

"Los vecinos están cansados, tenemos miedo de dejar la casa sola, tenemos nuestros hijos menores que no pueden estar en las veredas, que es algo que nos corresponde a todos. No solamente a ellos, a nosotros también. No puede ser que no podamos estar en la vereda, que mis hijos no puedan ir al kiosco solos, que tengan miedo", refirió por su parte Cristel Farías.

Pedidos

En el marco de las medidas tomadas, este lunes un grupo de referentes barriales se reunió con autoridades policiales. "La reunión que tuvimos hoy fue muy positiva, tenemos el apoyo de ellos, queda una patrulla en el barrio fija mas un móvil particular", reflejaron los vecinos. En el encuentro participaron el jefe de la comisaría Primera, subcomisario Nicolás Kette, y el jefe de la Estación de Policía Departamental Olavarría, comisario Roberto Landoni.



"No hemos hablado todavía con el Intendente, le pedimos por favor que nos reciba. Estuvimos en la comisaría y en el Concejo Deliberante", refirieron. Sobre esto último indicaron que presentarán un pedido en el HCD luego de que en mayo pasado se aprobara una resolución para crear un destacamento policial móvil en este barrio.

"No queremos ser los negros del Dorrego, porque hay mucha gente de trabajo"

Asimismo indicaron que presentarán un petitorio al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Azul para que se tomen medidas en torno a la situación de los adolescentes que son acusados de ser autores de estos robos.

"Por otro lado nos pasa que un sábado a la noche queremos comer una pizza y no tenemos el motomandado que entre acá, nos pasa algo de urgencia y los remises no quieren entrar al barrio", dijo con enojo Estela.

La mujer expuso finalmente que "no queremos ser los negros del Dorrego, porque hay mucha gente de trabajo. Hay mucha gente buena que trabaja todos los días, que se desloma todos los días y que se desvive para progresar, para mejorar su calidad de vida, y nos afecta que nos discriminen porque somos el barrio de la villa, somos un barrio marginado".