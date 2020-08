Facundo Manes: "Seis de cada diez argentinos tienen síntomas de depresión"

11.08 | Información General Pandemia

El neurocientífico analizó las consecuencias por la prolongación de la cuarentena.

El neurocientífico Facundo Manes analizó la extensión de la cuarentena y la consecuencia que lleva eso sobre la población, y aseguró que seis de cada diez argentinos tienen algún síntoma de depresión.



"Estamos viendo una epidemia de enfermedad mental y los argentinos estamos exhaustos", dijo Manes, y consideró que "lo peor que nos puede pasar es que una facción quiera resolver todos los problemas de la Argentina".

El ex rector de la Universidad Favaloro contó que realizaron una investigación en la Fundación INECO con "resultados que son lamentables" y sostuvo que "seis de cada diez argentinos tienen síntomas leves, moderados y severos de depresión".

"Esto cuadruplica o quintuplica los valores de la prepandemia", argumentó, y además reveló que "ocho de cada diez jóvenes del país tienen síntomas de depresión, leve, moderada o severa".

"Los jóvenes están sufriendo mucho y tenemos que evitar que se haga crónico. Si tenemos un pueblo quemado y una sociedad exhausta, por más que arreglemos la deuda o traigamos inversiones, si tenemos un pueblo desmotivado, deprimido y ansioso, estamos frente a un problema no solo humanitario, sino social y económico", destacó Manes a radio Mitre.

En este sentido, sostuvo que "cuando la sociedad percibe que los gobiernos tienen un discurso que no es claro, que sienten que hay oportunismo y cierto cinismo para la próxima elección y no para el bien común, esto impacta muy negativamente en nuestra salud mental. Y puede ser un búmeran para ellos [los políticos]". Y agregó: "Cuando la sociedad sospecha que hay oportunismo y no hay previsibilidad, nos hace más miserables desde el punto de vista de la salud mental". (DIB)