El único paciente internado en Terapia Intensiva del Hospital es de Laprida

El secretario de Salud, Germán Caputo, dijo que pese a los nuevos casos detectados, la situación está controlada. Sí hay trabajo extra en el Hospital para analizar los testeos realizados a pacientes de Laprida.

Es el segundo día consecutivo con 4 casos en la Ciudad, luego de un contagiado el 9 y 10 del corriente, uno el 6 de agosto, dos el 7, y tres casos el 8.

Se registraron cuatro nuevos contagiados de coronavirus en Olavarría y un paciente ingresado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", según el informe entregado por la Secretaría de Salud de la comuna.

EL POPULAR confirmó que este miércoles ingresó un ciudadano lapridense en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", y otra persona permanece en clínica "Covid".

Fue recibido por el Jefe de UTI, Dr. Iván Recabarren, y se confirmó que será tratado con plasma.

"El internado en UTI está bien. Tiene comorbilidades, pero permanece estable. Es un paciente de Laprida" comentó el doctor Germán Caputo, secretario de salud municipal, y acotó que el paciente de sala clínica Covid "está de lo más bien".

"Me mandó un whatsapp mi hijo con la información y parecía una de esas tantas noticias que están dando vueltas. ¿Será verdad? me pregunté, pero cuando pude confirmar que era cierto me puse muy contento. Aunque, por ahora, las recomendaciones siguientes siendo las mismas" advirtió Caputo.

