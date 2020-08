Importante presencia de pescadores en las lagunas habilitadas

Información General Se espera una gran concurrencia para el fin de semana

Este miércoles, producto del anunció de pase a Fase 5, las lagunas abrieron sus puertas desde las 8 de la mañana pero antes ya varios autos estaban haciendo fila para ingresar. En Blanca Grande sólo permitieron el ingreso de socios



Después del anuncio del intendente Ezequiel Galli sobre el pase a Fase 5, y un intenso pedido de pescadores para que se abra la actividad, las lagunas Blanca Chica y Blanca Grande volvieron al ruedo después de 5 meses.



Si bien ya se veía una importante asistencia ante de la apertura de la actividad por los pedidos al Intendente, en la primera jornada superó ampliamente las expectativas.

En lo que respecta a la laguna Blanca Grande, sólo permitieron el ingreso de socios por lo que no se vio saturada la apertura. Tienen 900 socios y a lo largo de este fin de semana largo esperan unas 300 personas. Desde la organización de la laguna explicaron que es una prueba para después abrir las puertas a todos los olavarrienses ya que no está permitido el ingreso de no residentes.

En Blanca Chica, se difundió un video de este miércoles con una fila interminable de autos de los que sólo pudieron ingresar 100 y sólo estuvieron permitidas dos personas por auto. La laguna estuvo abierta desde las 8 de la mañana pero la fila de autos comenzó antes.

Se espera un fin de semana largo con importante movimiento en ambas lagunas. Aunque también está permitida la pesca en el arroyo Tapalqué.