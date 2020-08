Avances para la reapertura de las actividades artísticas y culturales

13.08

La reunión apuntó a perfeccionar los protocolos y explicar las diferencias puntuales que tienen que tener en cuenta los Estudios de Danzas en relación al resto de las actividades culturales y artísticas

Con el pase a Fase 5 en nuestra ciudad comenzó a desarrollarse la apertura gradual de actividades artísticas y culturales. Debido a esto, por la mañana de este jueves, se realizó una reunión informativa de la que participaron la subsecretaria de Cultura y Educación Agustina Marino; el director de Cultura Mariano Sarthou, propietarios de Estudios de Danza de nuestra ciudad y representantes del Movimiento Federal de Danza.

La misma tuvo como objetivo poner en común diferentes cuestiones referidas al protocolo que se deberá llevar adelante por parte de estos espacios y, fundamentalmente, explicar las diferencias puntuales que tienen que tener en cuenta los Estudios de Danzas en relación al resto de las actividades culturales y artísticas que también comenzarán a funcionar en esta nueva fase.

Es importante remarcar que, con esta nueva etapa, se busca empezar a poner en marcha de forma gradual y paulatina, las actividades culturales y artísticas que hasta el momento se encontraban suspendidas.

Asimismo, la apertura alcanza también a los Centros Culturales Independientes, Ateliers de artistas, Salas de ensayos, Salas de grabación y en lo que se refiere a espacios municipales, el Teatro Municipal y la Casa del Bicentenario.

Tal como se indicó, en todos los casos, no se permitirá la presencia de público sino que los espacios podrán ser utilizados para realizar producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de medios digitales y/o plataformas web ("streaming"). Ensayo de obras musicales, teatrales, etc. Asistencia a estudios/espacios culturales/ateliers de parte de sus artistas. Con esto queda establecido que no se podrán realizar espectáculos en vivo con público, ni talleres, ni dictado de clases. Tampoco se podrán realizar exposiciones y ferias.

En el caso de las Salas de ensayos y grabación, se tendrán en cuenta aquellas que cuenten con la habilitación correspondiente a tal fin. Por lo cual, desde la Subsecretaría de Cultura y Educación se ha puesto a disposición la Casa del Bicentenario con el fin de que, aquellas agrupaciones que no cuenten con un espacio donde poder ensayar, puedan hacerlo en dicho espacio municipal previa consulta y reserva de turno.

Con respecto al Teatro Municipal, este espacio estará también destinado para realizar producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de medios digitales y/o plataformas web ("streaming"). En una primera etapa se comenzará con transmisiones de recitales musicales con bandas locales y, posteriormente, se irán incorporando otras disciplinas como la danza y el teatro. En este caso también se requiere a los interesados que se comuniquen al Teatro Municipal con el fin de poder anotarse para participar de estas transmisiones.

Contactos

Casa del Bicentenario: reserva de turnos para ensayos

Teléfono: 418454 (De lunes a viernes de 13 a 18 horas) - Mail: [email protected]

Teatro Municipal: reserva de turnos para transmisión

Teléfono: 431607 (De lunes a viernes de 9 a 13 horas) - Mail: [email protected]

Casa de la Cultura: consultas e informes

Teléfono: 427180 - 426053 (De lunes a viernes de 9 a 13 horas) - Mail: [email protected]

Consulta y descarga de Protocolo:

https://gobiernoabierto.olavarria.gov.ar/wp-content/uploads/2020/08/protocolo_artisticas-culturales.pdf