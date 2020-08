La siembra del maíz en Olavarría y su importante crecimiento

Información General

El Popular dialogó con el jefe del Centro de Desarrollo Cooperativo de Olavarría quien explicó la situación agrícola y cómo atravesaron la pandemia los productores.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la cosecha de maíz 2019/20 a nivel nacional, con un volumen de 50 millones de toneladas. Así, por primera vez en 20 años superó a la soja, que aportó 49,6 millones de toneladas, de acuerdo con las proyecciones de la entidad porteña.

Ante estos números, El Popular se contactó con Diego Bertholet jefe del Centro de Desarrollo Cooperativo local para saber cómo se encuentra la situación de Olavarría respecto a los productores de maíz quien explicó que en la ciudad, "año a año se ve una mayor preferencia por el maíz que por la soja" aunque contó que se debe a una cuestión dual porque Olavarría es una "Partido más ganadero que agrícola y el maíz se puede hacer con un doble propósito, para dar de comer, como venta, como exportación o consumo".

En este sentido, indicó que "lo que hace que el productor se incline por el maíz es que su "margen es bastante más importante que la soja a pesar de que su costo de implantación es mayor y los rendimientos que se logran son bastante mejor que la soja. Es más fácil lograr un maíz de 9000 que una soja de 4000 kilos, con los insumos y la tecnología que se puede aplicar en los lotes, desde los híbridos especiales que al productor le brinda mayor confianza y mayor rendimiento".

"La tecnología agrícola fue una variable que hizo que el productor pueda elegir mejor, hoy la tecnología que tenes como la siembra variable, mapeos y análisis de sueldos, a un productor le puede aplicar lo que necesita el lote, ni por demás ni por de menos, los cultivos tienen mayor rendimiento y mayor eficiencia en lo que es el negocio", aseguró Bertholet.

En Olavarría se sembraron según las últimas estimaciones de maíz 30.000 hectáreas, "es importante en relación a la totalidad el partido", planteó el titular del Centro de Desarrollo Cooperativo.

"En total en el Partido de Olavarría se venían sembrando en general, entre fina y gruesa, unas 130.000 hectáreas", contó aunque confirmó que en cuanto a superficie y hectárea "sigue ganando la soja por arriba del maíz, unas 40.000 hectáreas, pero el maíz ha ganado mucho terreno".

¿Cuál es la zona donde más se siembra en Olavarría?

La zona donde más se siembra es la lindera a Azul y Chillar, es decir la zona del Enlace ruta 226-3, es la zona de mejor producción junto a la de Blanca Chica y El Mirador son zonas de importante producción.

¿Cómo los afectó la pandemia?

La pandemia afectó a todos los sectores, sin bien fuimos servicio esencial, no se trabajó al ritmo de siempre. Por ejemplo ahora en agosto se está terminando de levantar la cosecha cuando antes se terminaba en junio, todo fue más lento, estuvimos con protocolo y no pudimos trabajar con la soltura de otros años, los puertos no descargaban la misma cantidad de camiones diarios, en cierta forma afectó y el negocio se vio planchado en toda su medida.

¿Se puede hablar de reactivación?

Sí, de a poco se está reactivando pero hace falta más. La reactivación se ve desde los últimos 15 días.

¿Qué es lo que más se siembre en Olavarría?

Los cereales más sembramos en el partido de Olavarría son: maíz, soja, cebada, trigo. El Trigo por una cuestión de política de precios, bajó muchísimo la superficie de siembra pero todavía no llegó a lo que era antes.

La Agricultura no está pasando por un buen momento porque a nivel mundial nos influye mucho lo que pase entre EEUU y China y la guerra comercial de ellos

El productor local hoy trata de tener una producción mixta: ganadería y agricultura. Los chacareros tratan de ir hacia otro sector, porque la agricultura no está pasando un buen momento.

¿Se exporta?

Del total producido de maíz en Olavarría, se exporta el 50%, el resto va a para consumo ya que Olavarría es muy ganadero, en esta zona hay muchos food lots que son los que consumen el maíz.