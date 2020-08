Galli no descarta una interpretación legal que le permita ir por una nueva reelección

Política Entrevista

En esa agrupación con el peronismo lo incluyó a Emilio Monzó y a su gente. Dijo tener buen diálogo con la Provincia y con Cominotto. Negó que vaya a presentarse para senador. El pago del presentismo y la pandemia.

El Intendente no tiene dudas de que "Mauricio Macri es el líder del espacio. Fue quien lo creó, ganó en la ciudad (CABA) dos veces, ganó en las presidenciales, pero lo veo en otro plan que es el de seguir liderando pero fuera de las candidaturas".



Por el contrario, los ve en carrera para las ejecutivas de 2023 a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta, "cualquiera sea el orden", y además no descarta que la ex gobernadora encabece la lista de diputados nacionales por la Provincia porque "tiene una gran imagen".



Pese a que deduce que "Cristina (Kirchner) tiene gran injerencia en las decisiones", igual no cree que Macri sea empujado a participar para re-crear la grieta.



Su estrategia en la Sección es el "armado de una agrupación política con el peronismo (de Bertellys)", aunque aquí en lo local, Galli ya conformó su alianza con la agrupación peronista que conduce Mario Cura.



Tras ello aseguró que "la birome en la Séptima la va a tener la mesa del PRO y pelearemos para recuperar el lugar que Olavarría merece tener en la Legislatura". Su afán entonces es revertir lo que pasó en 2017 cuando a este distrito lo corrieron por candidatos que venían de otros lugares "sin pertenecer a la sección". Lo que en política se llaman "paracaidistas", algo que padecieron todos los partidos, incluso el peronismo y el Frente Renovador.



Ezequiel Galli dijo tener "muy buen diálogo con (el jefe de gabinete provincial) Carlos Bianco, lo mismo con César (Valicenti)", también con Gastón Acosta, a quien considera como "mi hermano, y es parte de mi mesa política, pero él no volvió al gabinete". Sobre ello, se lamentó no haber preservado la misma relación con Jorge Larreche, quien fue, con Acosta, uno de los fusibles para descomprimir las aciagas jornadas de la presentación del Indio Solari.

Sostuvo que mantiene una excelente relación con Jorge Macri "a quien admiro y consulto mucho", y habló también de los fondos que van a llegar al Municipio, aunque aclaró que "pagamos julio sin asistencia". De todas maneras adelantó que con los que van a llegar de Provincia abonarán "el presentismo, y cubrir algunas deudas".



Con la pandemia, que "es el principal problema, estamos bien, aunque en cualquier momento podemos tener un rebrote como lo vienen teniendo otros municipios. Lo que buscamos siempre es no saturar el sistema de salud", tras lo cual volvió a destacar la creación y el trabajo que viene desarrollando el laboratorio biomolecular con el que testeamos además a Laprida y Bragado".



Candidaturas



En ese punto, sostuvo que de los 300 contagiados que hubo "solo 45 fueron internados, lo que es un número bajo. Las otras patologías no afloraron y el sistema de salud nunca estuvo en riesgo de colapso. De los últimos casos, 4 son de afuera y el resto son familiares. Muchos van a trabajar a otras ciudades y no debemos olvidar que la ciudad tiene mucha vinculación con el Amba. Por eso se trata de cuidar que no venga gente innecesariamente".



Estimó que "se va a continuar en Fase 5", y que con el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco mantiene una "muy buena relación. Hablamos cada tanto y hemos consensuado muchas cosas. Por eso no va a haber modificaciones pero igual tenemos que ver lo que digan el Presidente y el Gobernador". Opinó al respecto que la CABA tiene una situación manejada y que posee "un gran ministro de Salud".



En cuanto a las futuras candidaturas, Galli mantiene su predilección por Rodríguez Larreta y Vidal para 2023, "cualquiera sea el orden, y María Eugenia tiene una gran imagen", subrayó. "Pero se va a hacer lo que le convenga al espacio".



Consultado sobre si Macri sería candidato, cree que "no, que seguirá siendo el líder del espacio, él fue quien lo creó, ganó en la ciudad dos veces y en las presidenciales...Creo que está con otro plan, con el cargo en la FIFA y liderar el espacio", insistió.



Preguntado si podría haber un pacto de impunidad entre Macri y Cristina Kirchner, tal como lo adelantó Mauricio D'Alessandro por este mismo medio y que hoy lo publica un matutino nacional, respondió: "no existe la posibilidad de un diálogo entre ambos tal como quedó reflejado en el traspaso de mando. Pero por sobre todo, Mauricio es un defensor de la independencia de la Justicia y de los principios republicanos".



De todos modos, la posibilidad de que Mauricio Macri sea o no el candidato dependerá del protagonismo de Cristina. Ambos se concurren en una dialéctica implacable. "La grieta sigue existiendo y en la gente. Nos divide la sociedad y hay una polarización absoluta", reflexionó.