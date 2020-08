¿Galli podría encabezar la lista de senadores provinciales?

15.08 | Política ENTREVISTA//

Galli destacó que mantiene una "muy buena relación con Jorge Macri" y que eso no excluye a la ex gobernadora.

"Estamos en la mesa del Pro provincial, lo admiro y lo consulto mucho. Es un gran intendente y además es el presidente del PRO de la Provincia. Estamos trabajando por la unidad", dijo sobre Jorge Macri en una entrevista con "Cacho" Fernández para EL POPULAR , e incluyó en ese objetivo al ex diputado Emilio Monzó, quien encabeza una línea interna que integra a su vez Jorge Larreche, su ex secretario de Gobierno.



María Eugenia es mi referente política por excelencia

"Lamentablemente no he podido mantener una relación con él como sí la mantuve con Gastón Acosta", a quien definió como su "hermano y parte de la mesa política", aclaró, tras serle preguntado acerca de si Acosta había retornado a su gabinete. "No, me visita siempre".



Ambos fueron desplazados de sus cargos luego de los hechos sucedidos con la presentación del Indio Solari, pero la relación con Larreche, según admitió, no pudo recomponerse más.



"María Eugenia es mi referente política por excelencia y va a tener un rol muy protagónico. Debemos construir la unidad", subrayó, y no dudó en que la ex gobernadora "podría encabezar la lista provincial", el año que viene. "Si no es ella, no imagino quien podría ser. Si es necesario, María Eugenia va a encabezar la lista", remarcó.

La gente me votó para que yo me desempeñe como intendente

En el marco de esa "polarización" que él entrevé aún para el futuro, supone que en 2023 podría enfrentarse nuevamente contra Federico Aguilera. Es que Galli no descarta que pueda haber una "interpretación de la ley que prohíbe la reelección por más de dos períodos de gobierno ya que no puede ser retroactiva. Existe un grupo de legisladores e intendentes que están en ese tema. De ser así, éste sería el primer período", y por lo tanto podría presentarse en 2023. Aunque le resultó muy difícil deducirlo, supone que "probablemente sea Federico", su oponente.



¿Y si no, usted podría encabezar la lista de senadores provinciales?



--No. No es posible. La gente me votó para que yo me desempeñe como intendente por cuatro años. No, no hay chances de que eso ocurra.