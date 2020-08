El Presidente formuló un llamado a los argentinos a seguir el ejemplo de San Martín

17.08 | Información General

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el general José de San Martín fue un hombre "inigualable" e "inmenso" y su "figura debería ser un modelo de conducta a seguir". Las expresiones las tuvo al encabezar este mediodía, en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la ceremonia por la conmemoración del 170° aniversario de su muerte.

"Del mismo modo que hizo San Martín en Cuyo, donde unió a toda la sociedad para poder construir un ejército, hoy nuestras Fuerzas Armadas se unen al resto de los argentinos para enfrentar los problemas del presente. Hoy tenemos que cruzar montañas infinitas que se llaman pandemia ayudando allí donde los argentinos nos necesitan", resaltó Fernández.



El Presidente señaló que el Libertador "dio su vida para que América Latina sea un continente integrado e independiente" y en ese sentido celebró que la Argentina pueda ser parte de la "construcción de una vacuna para terminar con la pandemia" de coronavirus. Sobre este punto, el mandatario destacó: "Vamos a poder abrazar a todo el continente para que termine con la pandemia, para que ya no haya pueblos latinoamericanos que sufran para poder acceder a su remedio".



Estuvieron junto al mandatario en el histórico cuartel, ubicado en el barrio porteño de Palermo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; ministros y ministras y secretarios del Poder Ejecutivo.



También participaron los embajadores de la República de Chile, Nicolás Monckeberg Díaz; y del Perú, John Peter Camino Cannock; los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo; de la Fuerza Aérea, Xavier Julián Isaac; del Ejército, Agustín Humberto Cejas; y de la Armada, Julio Horacio Guardia; y el Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi, además de otros jefes militares.



Durante su exposición, Fernández señaló que "es un día especial porque hoy nuestras granaderas visten el uniforme de nuestros granaderos, y esto no pasaba". "El vestir del mismo modo supone integrarlas con los mismos derechos y obligaciones; y como sociedad estamos siendo mejores cada vez que integramos y le damos a la mujer el lugar que le corresponde", destacó.



"Es incomprensible, visto a la distancia, que San Martín alguna vez haya visto mellada su conducta por las críticas de aquel tiempo", dijo Fernández en otra parte de su discurso y señaló "cómo ha permanecido constante ese modo de proceder de la sociedad de descalificar a hombres de su talla".



"San Martín fue víctima de la intolerancia y de la descalificación, y en ese espejo de incomprensión y de pequeñeces debemos mirarnos para no ser iguales", concluyó.



El Jefe de Estado fue recibido al llegar por el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Gonzalo Rodríguez Espada. Luego saludó al cuerpo de Granaderos y colocó una ofrenda floral al pie del busto del libertador. Al término del acto realizó una recorrida por el Museo Histórico acompañado por su directora, Carol Edith Vitagliano.



Protagonista de la gesta libertaria, el Regimiento de Granaderos a Caballo fue constituido por San Martín el 16 de marzo de 1812 y desde hace 113 años cumple la función de escolta presidencial.