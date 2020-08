WhatsApp: ¿cómo hacer para que nadie se entere que un mensaje es reenviado?

Se trata de una sencilla maniobra que requiere que el usuario haga un paso más dentro de la aplicación de WhatsApp. Mirá el paso a paso.

En su lucha contra el spam, WhatsApp incorporó hace un tiempo largo la etiqueta "reenviado" para que los usuarios sepan que no se trata de un mensaje original. A muchos no les molesta, pero otros preferirían que no esté.

Existe una forma muy fácil de eliminarla y que el receptor no sepa que se trata de un mensaje reenviado. El único trabajo que requiere es hacer un paso más.

Lo primero que hay que hacer es marcar el mensaje. Luego, el usuario debe dirigirse a los tres puntos que se ubican arriba a la derecha, desplegar el menú y seleccionar la opción copiar.

Una vez que hagamos esto, el mensaje o la foto que queramos reenviar quedará almacenada temporalmente en la memoria de nuestros smartphones. Entonces, solo debemos entrar a la conversación que tengamos con el usuario al cual se lo queremos enviar, presionar por unos segundos la barra del diálogo y seleccionar pegar, cuando aparezca la opción.

La opción "reenviar" nos ahorra un paso dentro de la aplicación de Facebook. Sin embargo, muchos quiere que no aparezca, en especial si se trata de algo personal. (Ambito Financiero)