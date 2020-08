Paro de gremio lechero: peligra el abastecimiento de leche

Información General

Los integrantes del gremio Atilra lllevan adelante un paro paro de 24hs, a partir de las 7hs de este martes, en medio del reclamo de una actualización de los salarios.

El conflicto en la industria láctea se profundiza, y las empresas del sector señalaron ayer

que podría faltar leche "por las medidas de fuerza del sindicato".

El miércoles habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con el objetivo de destrabar la problemática que ya lleva varias semanas de duración.

Además, el gremio anunció que continúa vigente hasta las 24 hs del domingo 23 de agosto la decisión de trabajar exclusivamente la jornada semanal tal cual lo establece el Convenio Colectivo de la actividad, absteniéndose de trabajar días francos durante este período, como así también y dentro de ese lapso no se realizarán horas extras.

Por otro lado, el gremio aclaró: "Las medidas de fuerza no se realizarán en aquellas empresas que han accedido voluntariamente en forma directa a lo peticionado por el gremio.Las labores dentro de esas empresas se desarrollarán normalmente. A efectos de que no haya ningún riesgo de pérdida de materia prima, lo que significa que no se tire leche, ofrecemos al sector empresario recibir y procesar esa materia prima siempre y cuando la misma sea donada a entidades de bien público para que las mismas puedan asistir a los sectores más castigados y vulnerables de nuestra sociedad y así paliar en parte las vicisitudes nutricionales que sufre gran parte de la niñez de nuestro país".

Los representantes de las empresas vienen planteando que el reclamo gremial tiene lugar en un contexto de caída de la actividad y del consumo interno de productos lácteos. Según un estudio privado,

la producción de leche alcanzará este año los 1.187.000 litros, cifra que será 4,52% inferior a la de 2019, pero además será la más baja de los últimos diez años, con una pérdida de 33% en relación con 2010, como consecuencia de la crisis que arrastra el sector. (Infobae).