El ingreso de una ola polar producirá un marcado descenso de la temperatura

Información General

Este martes la ciudad de Olavarría amaneció con temperaturas bajas producto del ingreso de la ola polar que afecta a gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un marcado descenso para los próximos dos días.



A las 10 de la mañana la temperatura llegaba a los 6,8º C, aunque la sensación térmica fue de 4,1º C, la presión en milímetros de 742.1, el viento del sector Sur a 15 km, la visibilidad fue de 15 km, la humedad del 68 %; en tanto que la temperatura mínima del día se registró a las 4:50 y fue de 2.5º C con una máxima anunciada de 15º, según datos aportados por la Estación Meteorológica local.





Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los días miércoles y jueves próximos llegarán con marcado descenso de la temperatura con -4º C y -6º C de mínimas y máximas entre 10º C y 11º C con ráfagas que superarán los 50 km/h.

Este miércoles el cielo estará mayormente nublado con lluvias, nevadas y chaparrones con vientos del sector Sur con ráfagas de hasta 50 km/h.

En tanto el jueves a pesar que la temperatura mínima será de -6º C, el cielo estará despejado con viento del sector Oeste a 12 km. Por otra parte, las temperaturas máximas irán subiendo hacia el fin de semana con 18º C.



El pasado fin de semana, el viento fue el dato que marcó a las jornadas, con ráfagas que llegaron a 55km/h el sábado a las 13:45 y de 55km/h el lunes a las 14:50.