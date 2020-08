Ciencias de la Salud: 23 alumnos no pueden recibirse porque no se habilitan las prácticas

Información General Sin prácticas "no podemos otorgarles el título"

Estudiantes del último año de la carrera de Medicina de la Universidad de La Plata pidieron poder recibirse para ayudar a combatir a la pandemia. En Olavarría aclaran que para titular sí o sí se requiere de la Práctica Final Obligatoria pero que hoy no están dadas las condiciones.



Estudiantes del último año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata reclaman poder recibirse y ayudar a combatir a la pandemia. Es decir, quieren terminar la carrera para sumarse al sistema sanitario y colaborar en el marco de la emergencia generada por el coronavirus.



La campaña se instaló a través de Instagram y se hizo viral: el objetivo fue dar a conocer la situación y que las autoridades académicas tomen el guante. Lo hicieron mediante un video donde señalan que son más de 200 alumnos en la UNLP que se encuentran a un paso de titular, a la vez que alertaron que este año no habrá médicos ni médicas recibidos ya que esta realidad impacta en todas las facultades de medicina argentinas.

"Este lunes hubo una reunión del Foro de Facultades y Escuelas de Medicina a nivel nacional y la problemática está presente en las 22 facultades de Medicina del país", admitió el doctor Héctor Trebucq, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN con sede en Olavarría.

En la unidad académica que funciona en la avenida Pringles "tenemos a 23 estudiantes en situación de práctica final, 5 de los cuales están con prácticas alternativas de voluntariado para poder completar la PFO (Práctica Final Obligatoria). Eso lo contabilizamos como una posibilidad para que no se retrasen. Son 5 alumnos que pueden rendir examen de residencia en noviembre. Los otros no tienen prácticas hechas en los servicios de salud. Desde el punto de vista legal es imposible y desde lo social es un riesgo egresar a estudiantes que no tienen hecha la práctica", aclaró el decano.

En el video que se viralizó "hay verdades a medias. Es cierto y es una gran preocupación en los estudiantes y en las autoridades de Medicina por el retraso que se genera pero no solo en cuanto al PFO sino en los otros 5 años o en el ingreso, cuyo examen nosotros concretamos en julio", recordó el doctor Trebucq.

