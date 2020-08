Ráfagas de 40 km/h, sensación térmica de - 4º C y chaparrones para la tarde

Información General

El ingreso de aire frío produjo un brusco descenso de la temperatura y para este viernes el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una temperatura mínima de -4º C.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que esta semana se registrará una nueva irrupción de aire polar que afectará a todo el país con un marcado descenso de temperatura y probables nevadas en algunos sectores específicos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, región de Cuyo y Región Noroeste.

En Olavarría, los datos aportados por la Estación Meteorológica local, a las 11 de la mañana, la temperatura fue de 6º C con 2º 8 C de sensación térmica, en tanto la humedad fue del 66%, la presión en milímetros de 754.1, el viento del Sur a 28 km, el cielo parcialmente nublado y la visibilidad de 15 km.

La temperatura mínima del día fue de - 1.1º C a la 1:30, en tanto que a las 9 de la mañana el registro fue de 0,8º C con una sensación térmica de - 4º C. La máxima será de 10º C.



El ingreso de aire frío llegará a la Patagonia, siguiendo por la franja central del país a todo el norte de la Argentina hasta el jueves 20. Este miércoles en Olavarría, las ráfagas llegaron a los 40 km/h a las 11 de la mañana y se anuncian chaparrones con el cielo parcialmente nublado. Según el informe meteorológico entre las 12 y las 15 horas las ráfagas de vientos podrían superar los 50 km/h.



El viernes la temperatura mínima prevista será de - 4º C con el cielo estará despejado y sin vientos lo que hace prever una jornada fría aunque no tan intensa como la de este jueves.