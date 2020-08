Largas colas en Correo Argentino para retirar productos comprados on line

Información General

A pesar del día frío durante la mañana de este jueves se observó una extensa cola de gente aguardando ser atendida en la sucursal local de Correo Argentino. Trabajan con protocolo y el número de personal está reducido por el Covid - 19. Al cierre ocurrió un hecho de violencia en la puerta al horario de cierre.



El Correo Argentino es uno de los servicios esenciales que mantuvo abiertas sus puertas, aunque con excepciones, horarios acotados y un protocolo de atención. En Olavarría en los últimos días se observaron largas colas en el frente de la entidad.





Pasadas las 14, horario de cierre, una persona que estaba haciendo la cola tuvo una actitud violenta intentando golpear al personal de seguridad que cerró la puerta dando por terminada la jornada laboral.



En estos años la actividad de Correos fue mutando, pasó de la recepción y distribución de cartas a realizar el pago de Programas Sociales del Estado Nacional, ahora se suma la entrega de productos que la gente adquiere por internet.





"Se trabaja con protocolo como todos los días, somos 4 personas en la sucursal",

con la pandemia nunca paramos, desde que empezó la pandemia siempre trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 14,

afirmó a El Popular, Darío Damaninis, Jefe de la Sucursal Olavarría.





¿Se incrementó la compra on line?

Sí, es todo Mercado Libre, el 40% de la gente pide pasar a retirar el producto que compró, por la sucursal de Correo y el 60% entregamos a domicilio, es mucho.

El típico reclamo que recibimos es cuando vamos a la casa y no hay nadie, la gente dice "yo estaba en casa", pero si la camioneta va y no atiende nadie y vemos todo cerrado, no podemos entregar el producto, a nosotros nos conviene hacer la entrega en el momento ya que fuimos al domicilio.

¿Cuál es el protocolo que implementan por el Covid -19?

En cuanto a la limpieza, tenemos que higienizar cada una hora la sucursal y después hay que esperar 10 minutos a que todo quede seco. El protocolo indica que tiene que haber 4 personas en la cola, más 4 en ventanilla para atender.

¿Con cuánto personal cuentan hoy?

Hay 5 personas en el sector de ventanillas que está completo, pero nos falta personal de distribución ya que son mayores de 60 años o población de riesgo, en total hoy estamos trabajando 25 sobre un total de 30.

Nos falta personal ya que los que trabajamos en ventanilla no tenemos reemplazo, estamos sin vacaciones porque faltan 5 personas, por suerte no tuvimos ningún caso de Covid - 19.

¿Cambió la demanda por la pandemia?

No, nosotros trabajamos como siempre. El correo hace lo mismo que antes de la pandemia, no cambió en nada. Básicamente se realiza la entrega de correspondencia aunque ahora por la pandemia se está trabajando más con encomiendas de Mercado Libre, que con otros productos porque la gente no sale.

Hay mucha más demanda que antes pero a nosotros no nos cambió demasiado la entrada de envíos, el problema es que tenemos que trabajar con protocolo.

¿Cuál es la cantidad de gente que atienden a diario?

Cambia todos los días, cuando se paga una asignación (AUH) quizá vienen 200 personas y hoy jueves, como nunca con el frío que hacía, había dos personas esperando antes de las 9 de la mañana y después de las 11 vinieron más.

El IFE lo pagamos una sola vez durante la pandemia, con las demás asignaciones que veníamos abonando no ha cambiado nada.

El correo tradicional se usa muy poco. Los telegramas se emiten como siempre, aunque ha bajado el consumo.

¿Con el cambio de fase hubo mayor afluencia de público?

Sí, vino mucha más gente con el cambio de fase, aunque igual en Olavarría estábamos en fase 3 y parecía fase 5. Hay una mala conducta de la gente que no podía salir e igual salía, pedían por Mercado Libre una camiseta y se enojaban porque no estaba.

¿Cómo ven el humor de la gente?

Malo, mucha impaciencia, en otros lugares esperan y acá no. En el banco, por ejemplo, esperan afuera y acá se quejan, acá gritan, nos golpean el vidrio, se quejan, pero cuando les ofreces el Libro de Quejas, que está a disposición, y tiene que dejar nombre, documento y domicilio, se termina todo. Para nosotros es necesario ya que el Departamento de Legales de Correo Argentino contesta.