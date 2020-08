Le robaron el auto y luego lo prendieron fuego detrás del terraplén

20.08 | Policiales

El hecho surgió en barrio Los Robles y antes de incendiarlo le robaron las cuatro cubiertas. Era un Fiat 147 y El Popular dialogó con el damnificado quien siente "impotencia" por lo sucedido.

Este jueves por la madrugada, en el barrio Los Robles robaron un Fiat 147 de la puerta de una vivienda y lo empujaron hasta detrás del terraplén ya que no tenía la batería, luego de robarle las cuatro gomas lo prendieron fuego y se fugaron del lugar.



Federico Alvarez de 22 años, propietario del vehículo dialogó con El Popular y contó lo sucedido, "anoche deje el auto estacionado frente a mi casa, le saque la batería, trabé todas las puertas menos la del acompañante porque estaba rota y me fui a dormir. Hoy a la mañana mi mamá se dio cuenta que el auto no estaba, junto con mi hermano empezamos a buscar en el barrio, se sube al terraplén y vio un bulto negro a lo lejos".

"En ese momento llegó la policía y fui a identificar el auto y era el mio por la patente", contó el joven quien mostró indignación por lo sucedido, "hace menos de un mes que lo tenía. El auto era a gas, no tenía pertenencias, no sé porque lo robaron, era un 147 viejito no tenía ni la batería ni el cricket. Sentí impotencia lo compre con sacrificio y con el ahorros del sueldo".