Tamberos: "Nos vemos perjudicados por un conflicto que está en otro eslabón"

La coordinadora de lechería de Carbap y tambera de Carlos Casares, Andrea Paserini dialogó con Mejor de Mañana por FM 98 POP planteando la realidad del sector en el marco de la medida de fuerza planteada por Atilra.

"Atilra es el gremio de las industria de las procesadoras de la leche, es la parte de la elaboración, en cambio nuestros trabajadores son el tambero, la persona que está en la fosa, el guachero que atiende a las terneritas y terneritos, el boyero que es quien va a buscar las vacas", explicó Andrea Paserini en Mejor de Mañana.

En cuanto al reclamos de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, "no siempre lo que pide el gremio significa que sea para favorecer el bolsillo del trabajador, en este caso el conflicto se da porque el gremio Atilra pide un aporte extraordinario de las empresas sea derivado a la obra social y no al salario paritario", manifestó la dirigente del sector.

"Yo defiendo los intereses del tambero por eso explico cómo los que tenemos que ordeñar todos los días, en general en Argentina se ordeña dos veces por día, nos vemos perjudicados por un conflicto que está en otro eslabón, son quienes nos compran la leche", afirmó.

La leche, base para la elaboración de innumerablesproductos, necesita un tratamiento especial en cuanto a los tiempos y mecanismos de conservación "nosotros trabajamos con un producto perecedero que no podemos almacenar, los tanques de frío tiene una capacidad de dos ordeñes, si el camión no pasa a buscar la leche no tenemos a dónde almacenarla. Hay muchas exigencias de calidad de frío y de sanidad, ahí empieza la cuestión, nosotros nos ponemos en alerta porque sabemos que por el paro estamos en peligro para poder guardar la producción", expresó Paserini.

Por último, la productora tambera manifestó que "en un tambo hay todo un mundo, ordeñar vacas es parecido a lo que hace una fábrica, con el agravante que no podés parar nunca porque la vaca tiene su ciclo biológico, es mucho más vulnerable a todo lo que sucede en otros eslabones".