En Coronel Suárez enviaron notificaciones a 70 personas por la Marcha del 17A

21.08 | Política Ricardo Moccero, el intendente dijo "la policía actuó como marca el DNU e hizo cumplir la ley"

El intendente señaló que "hubo una confusión" con relación a su accionar en la Justicia Federal.



El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, se refirió este mediodía en declaraciones a Telefé Noticias respecto de las más de 70 personas notificadas por incumplir con el decreto del presidente Alberto Fernández, durante una marcha por el 17A.



El jefe comunal del Frente de Todos aclaró que hubo "una confusión" en cuanto a calificar como denuncia su accionar en el ámbito de la Justicia Federal.



"El DNU del presidente es muy claro. No se permiten este tipo de reuniones y además dice que está penado por el artículo 205 y 239 del Código Penal y que las autoridades competentes tienen que infraccionar a los que cometen esto", afirmó.



En este marco, Moccero indicó que el grupo de presentes procuró reunirse "con la excusa de homenajear a San Martín". Esto lo calificó como "una mentira" porque el acto oficial por el fallecimiento del general se realizó a la mañana "y no participó nadie".



"Cuando les advertimos que no se podían juntar porque estaba penado en el decreto (...), dijeron que igual se iban a encontrar. Se juntaron alrededor de 150 personas. Algunos mantuvieron distanciamiento, otros no", dijo.



Y agregó que "la policía actuó como marca el DNU" e "hizo cumplir la ley". Alrededor de 70 manifestantes fueron notificados y las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca.



Consultado de si tuvo cruces con la población por esta situación, el intendente remarcó que lo "vieron con buenos ojos" porque estas personas "representan a la minoría absoluta".



"Aplauden las medidas que tomamos y gracias a ellas hemos logrado mantenernos en Fase 5 durante tres meses", justificó.



Con relación a la situación epidemiológica, el jefe comunal sostuvo que el escenario del distrito es óptimo aunque "con un poco de preocupación por el último caso".



"Los primeros siete casos que hubo venían de estar en cuarentena, aislados y en el día 10-12 dieron positivo. Ya en esos casos, hubo dos que cumplieron y ya dieron negativo. Este último caso preocupa porque es una persona que estaba trabajando normalmente, con la preocupación de que sus hijas trabajan en áreas de salud, en el Hogar del Anciano", describió.



En tal sentido, Moccero comunicó que por esta circunstancia "hubo que aislar a 200 personas". De esa cifra, ya 25 dieron resultado negativo a los hisopados.



No obstante, subrayó que no lograron establecer el nexo epidemiológico de cómo se contagió la mujer.



El jefe comunal aclaró que el retroceso a Fase 4 es por 14 días y si no se registran más contagios, "el 1 de septiembre" podrían avanzar otra vez de etapa en el esquema de aislamiento social que propone Provincia.

Fuente: Bahiatelefe.com