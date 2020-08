Falleció ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers

Jack Sherman murió a los 64 años por causas aún por determinar. Nacido en 1956 en Miami, se unió a los músicos de Los Ángeles en diciembre de 1983, en reemplazo de Hillel Slovak.

El músico estadounidense Jack Sherman, ex segunda guitarra de los californianos Red Hot Chili Peppers, falleció en las últimas horas a los 64 años por causas aún por determinar, según confirmó la banda a través de sus redes sociales.



"Desde la familia de Red Hot Chili Peppers queremos desearle a Jack Sherman una suave travesía al más allá, ya que ha fallecido. Jack tocó en nuestro álbum debut así como en nuestra primera gira por Estados Unidos. Era un tipo único y le agradecemos por todos los momentos buenos, malos e intermedios. Paz", publicó la banda en su perfil de Instagram (@chilipeppers).



Nacido en 1956 en Miami, Sherman se unió a los músicos de Los Ángeles en diciembre de 1983, en reemplazo de Hillel Slovak, uno de los miembros fundadores.

Sherman fue parte del primer disco, "The Red Hot Chili Peppers" (1984), y participó de la composición del que sería el segundo álbum, "Freaky Syley" (1985).



Con su primer trabajo, la banda se fue de gira por todo el país norteamericano, y entre recital y recital se generaron numerosos roces con el cantante Anthony Kiedis, que acabarían sellando su final: a comienzos de 1985 sería sustituido por el reciclado Slovak.



Aparentemente, las malas sensaciones fueron duraderas, ya que cuando Red Hot Chili Peppers fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2012 Sherman fue excluido de los honores.



Durante el resto de su carrera, Sherman no volvió a integrar una banda de tan importante repercusión, aunque se mantuvo en el negocio como sesionista, y tocó para músicos como George Clinton, Peter Case, John Hiatt e incluso Bob Dylan. (Télam)