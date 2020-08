El Intendente confirmó que la ciudad sigue en Fase 5

22.08 | Información General

Ezequiel Galli utilizó las redes sociales para confirmar que Olavarría sigue en la Fase 5 y recordó que no hay que relajarse sino seguir cuidándose.

El intendente Ezequiel Galli usó las redes sociales para comunicar que la ciudad continúa en Fase 5 y recalcó que hay que seguir cuidándose y cumpliendo con los protocolos sanitarios.





Hable como todas las semanas con el Jefe de Gabinete @Carli_Bianco

de la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad, acordamos continuar en Fase 5. No significa que nos podemos relajar, hay que reforzar los cuidados y respetar los protocolos. Sigamos cuidándonos!





"Voy a volver a reiterar lo que planteé en la conferencia del martes, sobre reforzar los cuidados personales, lavado de manos, uso de tapabocas. Éste es el momento, más que nunca, de reforzar los cuidados personales y el respeto de los protocolos. Es importante todo esto para no volver a tener un brote como tuvimos a principios de junio, que nos tuvo en vilo a todos los olavarrienses" dijo días pasados el Jefe Comunal y poco después manifestó: "Esto todavía no terminó, por eso debemos extremar las medidas de cuidado. Respecto a las fases, no sabemos qué va a suceder mañana, la única forma de mantenernos en esta nueva normalidad es el cuidado personal de cada uno de nosotros, de aquí en adelante hasta que aparezca la vacuna"