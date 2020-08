Tiña u hongos en gatos: la enfermedad que quita el pelo

23.08 AMORES PERROS

Los gatos son animales fuertes, longevos e independientes, pero al igual que sucede con los seres humanos, ellos también son susceptibles de contraer múltiples patologías, algunas causadas por hongos. Tres maneras de identificarlos.



La veterinaria Lorena D'Onofrio desde veterinaria El Chocón explicó que "es un tema muy sensible y de una consulta frecuente en el consultorio de pacientes que manifiestan tiña, que son las lesiones redondas en los humanos, en los dueños y el gato no manifestó síntomas", por ejemplo, para dar cuenta de una manera en el que podemos advertir que los felinos tienen hongos.



Para muchos es una patología desconocida, e incluso como en mi caso podemos darnos cuenta porque podría ser como una lesión, una lastimadura que siempre vuelve en el mismo lugar. De mi gato hablamos, Osoflete.



"Un 30% de los gatos domésticos tienen hongos en su piel y nosotros no lo podemos advertir" aseguró la veterinaria. Y explicó que "para determinar si tienen o no hongos hay que hacer un método, que es un cepillado lento y con paciencia, y un cultivo". Ese método generalmente se realiza tras ser derivados por un dermatólogo/a , o habitualmente del pediatra que recomienda hacer ver al gatito.



La otra presentación puede darse "en la zona de la cara o de las extremidades, lesiones redondas. Nosotros decimos que parece el cráter de la luna, alopécico es decir no tienen pelos, y los pelitos del borde de esa lesión están más resquebradizos" para contar cómo podemos ver los síntomas en nuestros gatos.





Y la otra contó "puede aparecer en la cara como una lesión, irregular, más pequeña va creciendo y parece un mapa". Y zas, describió cómo Osoflete presentó síntomas de tener hongos.



Más tarde explicó que generalmente cuando las lesiones vuelven, puede darse en cachorros. "Inmunológicamente están inmaduros, entonces no resuelven ese tipo de lesiones, mientras que en un gato adulto habitualmente resuelven" aseguró.



Ahora respecto a los tratamientos de hongos en gatos, especificó que siempre hay que hacer tres tipos. "Un tratamiento en el ambiente, o sea hay que juntar todos los restos de pelitos, cambiar las camas, aspirar y si el gato es de pelo largo rasurarlo. Si pensamos en cremas tópicas no suelen ser efectivas porque el gato se lame y las quita, así que lo más eficiente son los baños. Entonces ese tratamiento en el ambiente, sobre el gato y con medicación, lo tenemos que hacer por un mes después que el gato no manifieste síntomas" detalló D'Onofrio.



Y agregó, "siempre que hay hongos en gatos adultos, hay que pensar que hay una enfermedad de base, que está provocando que su sistema inmune esté debilitado y se manifieste el hongo en la piel".



Como siempre decimos, la recomendación es hacer una consulta con el veterinario/a de confianza porque además pueden ser estos síntomas los que nos adviertan de otra enfermedad que padecen y así, descubrirla para tratarla y asegurarnos una mejor calidad de vida.