Centros de diálisis reclaman el pago de una deuda millonaria

Se trata de 360 millones de pesos que debe IOMA. "Estamos en una situación crítica", dijo el Dr. Mario Galarza, prestador del servicio en Olavarría.

Los centros de diálisis de la Provincia atraviesan una situación angustiante frente a la falta de pagos de la obra social IOMA y Olavarría no es la excepción. "Estamos en una situación crítica", dijo el Dr. Mario Galarza, prestador del servicio en la ciudad. Contó que la deuda no es nueva, "viene del año pasado, pero la situación ya no puede sostenerse".



El monto que la obra social de los bonaerenses adeuda asciende a los 360 millones de pesos y corresponde a la etapa en la que funcionó como gerenciadora el Plan Incluir Salud (ex Profe), que ahora volvió a la órbita del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad.



Ante este contexto, el Dr. Galarza planteó que la situación ya no puede sostenerse. Además, la situación de pandemia implicó que desde estos centros de diálisis haya protocolos estrictos e insumos de prevención y protección que encarece aún más la atención. "No podemos usar cualquier barbijo ni los técnicos, ni los médicos, ni los pacientes", sostuvo el prestador del servicio en la ciudad.



El centro de diálisis de Olavarría es el único en la especialidad y atiende actualmente a 62 pacientes de la ciudad y de la región. "La vida de estas personas depende de esto", analizó el médico nefrólogo en diálogo con EL POPULAR.

