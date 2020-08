Cáncer: estiman que cayeron 80% los estudios para el diagnóstico temprano

Información General

Cada año se detectan más de 129.000 nuevos casos de cáncer en la Argentina y 60.000 personas mueren por esta enfermedad.

Desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se registró una caída del 80% en la cantidad de estudios realizados para el diagnóstico temprano de cáncer y hubo un marcado descenso en el número de sesiones de quimioterapia y terapia radiante, informaron desde la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec).

"De prolongarse esos números será inevitable que veamos un aumento de diagnósticos tardíos y peores pronósticos de nuestros pacientes lo que redunda en un crecimiento en la mortalidad por cáncer", indicaron desde Lalcec.

En ese sentido, lanzaron una campaña que busca que todas aquellas personas que están en fecha de realizarse un control preventivo de cualquier potencial enfermedad oncológica o que ya habiendo sido diagnosticados de cáncer deben continuar con sus tratamientos, no dejen de acudir a la consulta a causa de la cuarentena.

"No debemos perder de vista que la enfermedad oncológica no debe ser minimizada: cada año se detectan más de 129.000 nuevos casos de cáncer en el país y 60.000 argentinos mueren por esta enfermedad. Según estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), Argentina se ubica entre los países con mortalidad por cáncer media-alta, ocupando el quinto lugar en el ranking del continente. Un chequeo a tiempo y no interrumpir los tratamientos son el camino para prevenirlo y reducir estos indicadores", sostuvo Diego Paonessa, Director General de LALCEC.

Antonio Lorusso, especialista en ginecología y Director Médico de LALCEC aportó también la voz de su institución diciendo que "es importante retomar las actividades esenciales como la prevención, el diagnóstico temprano, los tratamientos y rehabilitaciones y los cuidados paliativos, entre otros. Volver a hacerse los chequeos, no solamente para urgencias, nos hará estar alerta y dará la posibilidad de retornar a la capacidad operativa pre-pandemia".

En opinión Zulma Ortiz, exministra de Salud bonaerense y Subdirectora Ejecutiva del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina y Coordinadora de la iniciativa 'Acciónxcancer', "es tiempo de prestar más atención a las enfermedades crónicas. El cáncer se puede prevenir y un cuidado a tiempo puede evitar serias consecuencias, inclusive la muerte. Los avances en el conocimiento sobre el COVID-19 hoy permiten aconsejar a la población con riesgos de padecer cáncer, u otras enfermedades crónicas, que haga sus controles y su tratamiento; que salga de su casa a buscar ayuda".

El cáncer en cifras

-El cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia, con un volumen de más de 21.000 casos al año, lo que representa el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos[2].

-Para el cáncer colorrectal en ambos sexos se estimaron 15.692 casos anuales, cifra que representa el 13% del total de tumores malignos 2.

-Según estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), Argentina se ubica entre los países con mortalidad por cáncer media-alta, posicionándose en el quinto lugar entre los países del continente americano2.

-La mortalidad por cáncer de acuerdo a la última estadística registrada en Argentina fue de 118 defunciones por cada 100.000 varones y 87 muertes por cada 100.000 mujeres 2.

-El cáncer podría convertirse en la primera causa de muerte en 2040.

-"7 de cada 10 argentinos conviven con una enfermedad crónica no transmisible, entre las que se destacan las cardiovasculares, diabetes y cáncer. Hoy la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, pero para 2040 se prevé que ésta sea el cáncer"

-El 40% de los casos de cáncer puede prevenirse con cambios en el estilo de vida; puede modificarse la incidencia del 25% de los casos con educación y prevención y se puede intervenir epidemiológicamente en 2 de cada 3 casos. El 94% de la población registra bajo consumo de frutas y verduras, el 61% tiene exceso de peso[3], el tabaquismo aumentó en las mujeres[4], el consumo de alcohol se duplicó, sobre todo en la población de entre 10 y 17 años y se realiza poca actividad física3. Todo esto significa personas con obesidad, diabetes, EPOC y cáncer.

-En 2016 se produjeron 62.246 defunciones por tumores malignos que representaron el 18% de todas las muertes. En términos absolutos el cáncer de pulmón es el que mayor número de defunciones provoca (9.484), concentrando aproximadamente el 15% del total de defunciones por cáncer al considerar ambos sexos. Le sigue el cáncer colorrectal con 7.596 defunciones (12%) y el cáncer de mama con 5.900 muertes (10%). El cáncer de pulmón en hombres y el de mama en mujeres representan el 20% de todas las defunciones por tumores malignos en cada uno de los sexos. (DIB)