"Aparte del abuso sexual, cuando las niñas se oponían el acusado las golpeaba"

Policiales Denuncia contra un reconocido artista local

Liliana Cuenca acompaña a la familia de dos adolescentes que al momento de los abusos tenían 5 y 8 años. La ex pareja de la madre las violentaba cuando la mujer se iba a trabajar. El Juez Santiago Arrondo del Juzgado de Familia se excusó por ser conocido del acusado. En 25 dias, Animate interviene en 13 nuevos casos.

Tras conocerse la denuncia contra un reconocido artista local, la titular de Animate Grupo de Acompañamiento a Víctimas de Abuso Sexual, Liliana Cuenca, dialogó con El Popular Medios.

"Uno habla cuando puede y cuando está preparado", comenzó diciendo Cuenca respecto de cómo la situación repercutió a nivel familiar de las dos niñas que pudieron expresar los abusos y violencias sufridas por ambas años atrás. El caso tiene como principal perpetrador a la ex pareja de su mamá del cual está separada desde enero pasado. Las víctimas tenían 5 y 8 de edad al momento de cometerse las vejaciones. Ahora tienen 14 y 17.

"Una de las nenas estaba almorzando cuando le dijo a la madre: 'mirá a mi me hacía esto, esto y esto'. La mamá casi se muere. Lo hablaron y al otro día fueron a denunciar". Luego, a las 72 horas, "lo contó la nena más chica que está con miedo porque aparte de haber abusado sexualmente de su hermana más grande, cuando ella se oponía el acusado las golpeaba".

Durante el relato de Cuenca se supo que el hombre "aprovechaba cuando las nenas se quedaban solas mientras la madre se iba a trabajar. La agarraba del cuello, la tiraba contra la cama. Nunca le dejó una marca (de lesiones) y aparte de pegarle el daño psicológico que les generó". La mujer fue contundente: "las hizo mierda a las dos".

"La que ahora tiene 17 tenía 8 y la que ahora tiene 14 tenía 5. La de 14 no quiere contar mucho a la mamá porque la ve totalmente destruida y le dice que no quiere verla llorar, que no quiere que este mal que es por culpa de ella", asegura Cuenca respecto de cómo el silencio y los sentimientos de culpa se entrelazan cuando ocurre un abuso intrafamiliar.

El curso judicial

Si bien "las denuncias están hechas y ya está actuando el Ayudante Fiscal en Delitos contra la Integridad Sexual José Iturralde y la titular de la UFI Nº4 Dra. Paula Serrano", la exposición pública visibiliza la proliferación de estos casos.

"Yo recibí 12 casos de abuso sexual y un caso de grooming en 25 días de agosto. Imaginate las denuncias que debe de haber en Fiscalía" y que no llegan a las organizaciones sociales como Animate.

De ese total, "el 90% de los casos de abuso sexual es intrafamiliar o sea que queda todo en famlia. Las nenas hablan cuando pueden. La adolescente de esta historia habló ahora pero pudo haberlo hecho cuando tenia 40 años", sentenció.

Pero, dijo Cuenca, "ya sabemos como terminan los casos. Los abusos sexuales entre menores van a parar a Azul y quedan ahí".

El trabajo en pandemia

"Hemos trabajado en la pandemia y sigo sin tener un espacio físico. Atiendo en mi casa, en mi domicilio. Una mamá vino a contarnos que su hijo le había dicho que había sido abusado sexulamente. Fui en mi auto. Estuvimos más de tres horas hablando en su auto. En la pandemia hemos trabajado muchísimo. Tenemos casos los días viernes, sábados y domingos y hemos optado por ir a la casa de las víctimas pero adelante de los menores no hablamos", explicó sobre la dinámica de trabajo.

Agregó que "una pastora nos dio un lugar físico para atender a las personas pero tenemos que tener algo nuestro", anheló. Sobre este punto dijo que "el jueves pasado en el HCD se votó a favor de tener un lugar físico para nosotros y esperamos que el intendente se digne a escucharnos".

"En el mes de junio decidimos hacer una campaña de socios. Son 100 pesos por mes para Animate porque nos ayuda muchísimo. Con ese dinero pagamos los estudios de las chicas que son víctimas de abuso sexual. Fiscalía ordena una serie de análisis que ellos se hacen cargo pero tiene que ir particular a hacerse lo del HIV y no tienen obra social. El dinero de socio lo destinamos para eso y ya tenemos 150".

Respecto de la instrucción de la causa, Cuenca explicó que "el Juez Santiago Arrondo del Juzgado de Familia se excusó por ser conocido del acusado. Es lo que tenía que hacer". Resta ahora saber cómo se establece la competencia de los magistrados.

Sobre el cantante denunciado aclaró que "no tiene prohibición de acercamiento, o sea que pasa algo y después vienen los lamentos. Las chicas están con su mamá y están con tratamiento psicológico".

"A lo largo de estos 3 años venimos acompañado 250 casos" dijo Liliana que expresó que "mi trabajo es apoyar a las víctimas de abuso".

Sobre el final de la nota destacó la predisposición de la Lic. Mariana Galli del área de Salud Mental del Municipio. "Estamos teniendo muy buena relación. Ayer tuve una emergencia y la atendió rápidamente. Las veces que la he llamado porque las chicas necesitan ayuda, ella no duda un instante y hace que del Hospital las llamen y enseguida las atienden", reconoció.