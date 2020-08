"Como Estado municipal, jamás dejaremos solos a los referentes de las instituciones"

Información General Adultos mayores

Romina Sponer, responsable del área municipal, se refirió a la situación por la que atraviesan las residencias de larga estadía en Olavarría en función de la pandemia. Asimismo, explicó cómo es el trabajo institucional, qué seguimiento realizan, qué problemáticas atienden y qué cuestiones son más preocupantes.

"La intención es vincularme, no juzgar, estar presente, acompañar y que sepan que a cualquier hora estoy, no para problematizar sino como nexo. El objetivo es ocuparnos de aminorar lo que más podamos las consecuencias de una situación que nadie maneja por completo y no tiene precedentes", dice Romina Sponer, responsable del área de Adultos Mayores y Discapacidad de la Municipalidad. La funcionaria se refiere al vínculo que mantiene con las 52 residencias geriátricas de Olavarría, tras el fallecimiento de dos pacientes con Covid-19 internados desde el viernes en el Hospital, provenientes de un Hogar para Adultos Mayores de nuestra ciudad.

En diálogo con "Mejor de Mañana", que se emite por 98POP a través de EL POPULAR Medios, explicó cómo es el trabajo cotidiano de su área, qué seguimiento institucional realizan, cuáles son las problemáticas que atienden en este contexto de pandemia y qué cuestiones resultan más preocupantes.

"Hacemos un trabajo de acompañamiento permanente y en especial desde el equipo de Salud, estamos a disposición", indicó Sponer.

En este caso puntual y con respecto a esta última residencia de larga estadía con casos de covid, se registraron tres decesos, uno el viernes y los otros dos informados ayer. Mientras tanto, hay dos residentes internados en el Hospital, cinco que permanecen junto con dos cuidadoras en el geriátrico más dos empleadas que realizan el aislamiento en sus hogares, todos asintomáticos.

"Los dos pacientes que están en el Hospital están siendo atendidos y los que quedaron en la residencia están bien, asintomáticos y con monitoreos desde Atención Primaria de la Salud, Epidemiología y Salud Mental".

Minimizar los contagios

En cuanto a la realidad de las demás residencias, la funcionaria dejó en claro que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio "nunca se contemplaron ni salidas de residencias ni el ingreso de visitas a los mismos, como lo establece la Provincia desde el Ministerio de Salud a través de Región Sanitaria IX. Eso se respeta a rajatablas", indicó la funcionaria municipal.

Después del cambio de fase, fue necesario hacer hincapié en la vigencia de dichas medidas y "lo aclaramos a todos los hogares porque es una población que, cuando el virus ingresa, al tener cuestiones de preexistentes hace que el riesgo sea mayor y el acento lo ponemos en que el virus no ingrese", observa Sponer.

Por lo tanto, los recaudos apuntan a la prevención, medidas de cuidado y higiene aunque es evidente que "se hace largo y complejo" sostener esta conductas desde marzo ininterrumpidamente. Pero con "esfuerzo les pedimos seguir porque cuando el virus ingresa la dificultad es mayor por situación de vulnerabilidad de la edad y de esa etapa de la vida", insiste la referente municipal.

Hay protocolo y cuidado especiales con estrategias para "achicar posibilidades de contagio. Casi por escrito recomendamos a todas las residencias evitar el recambio de personal porque dentro de la dinámica habitual´, por fuera de la pandemia, es común que haya chicas que cubran francos o trabajen en varias residencias. El equipo de Salud detectó que podría haber más circularidad y más contagio así que les pedimos que eviten ese recambio y sabemos que lo hacen con mucho esfuerzo".

Información e ingresos

Cuando detectan un caso positivo de coronavirus en las residencias de larga estadía asumen la comunicación familiar con mucho respeto porque es "hay situaciones particulares donde cada familia reacciona y hace lo que puede. Respetamos la intimidad del hogar de los residentes familiares para no avasallar la intimidad de las familias. Cuidamos el secreto profesional, la confidencialidad y cuidado de datos", aclaró Romina Sponer.

De todos modos, la funcionaria precisó que en los hogares donde hubo casos "las familias son las que primero se enteran a través del equipo de Salud. Hay un sector dentro del Hospital que exclusivamente se ocupa de la atención de familiares y de informar".

El accionar en todas esas situaciones es de "estar acompañando. Como Estado municipal, jamás vamos a dejar solos a los referentes de las instituciones y en cada cambio o modificación vamos a estar presentes. O cuando recibimos un llamado anónimo de que un lugar no esta respetando reglas, inmediatamente vamos, es lo mejor que podemos decir a la comunidad, que nos ocupamos de todo lo que sabemos. Siempre nos sirve saber si hay residencias que no tenemos registradas. Es un trabajo bastante intenso pero absolutamente necesario", expuso Sponer.

En cuanto a los ingresos a las residencias, la funcionaria dejó en claro que si bien buscan evitarlos, hay situaciones puntuales que deben atenderse. "Hay casos que se siguen presentando como necesarios, indispensables por situaciones de salud mental, que necesitan contención institucional y por diversos motivos no pueden estar al cuidado de familiares".

En esas situaciones la residencia debe cumplir con las pautas de aislamiento, ya que la persona que ingresa debe permanecer durante 14 días en una habitación sola con todos cuidados y asistencia pero no en lugares comunes, además de cumplir cuestiones de protocolo. Superado ese período sí se incorpora a la dinámica convencional que maneja la institución.

¿Qué preocupaciones o demandas han tenido como Municipio de diferentes residencias? Por un lado, "compartimos las capacitaciones que propone la Provincia, de abordaje y cuidado de los adultos mayores en contexto covid, la formación para cuidadores y cuidados específicos o actualización de protocolos", puntualizó Sponer.

Pero hay otro abordaje, más direccionado, donde "diariamente teléfono a disposición las 24 horas y las 52 instituciones si tienen situación de duda, consulta o preocupación pueden plantearlo. Hay infinidad de situaciones cotidianas que debemos acompañar".

De todas maneras, "lo que nos desvela es poder llegar con el menor daño y sufrimiento a la solución que es la vacuna y mi trabajo es vincularme, no juzgar, estar presente, acompañar y que sepan que a cualquier hora estoy y no para problematizar sino ser un nexo. El objetivo es ocuparnos de aminorar lo que más podamos las consecuencias de una situación que nadie maneja por completo y no tiene precedentes".