Grave acusación contra un integrante del equipo de la Dirección de Políticas de Género

A través de un comunicado dan cuenta de un hombre que ahora integra el equipo que trabaja con quienes ejercen violencia. También señalan que ya se desempeñó en otras áreas municipales.



Desde el área de Género y Diversidad de la Agrupación "Juventud Guevarista", espacio "Cara de Bicicleta" pusieron en palabras y a través de un comunicado duras acusaciones para con un integrante que hace apenas unos días fue anunciado dentro del nuevo equipo que depende de la Municipalidad, en la órbita de la Dirección de Género, y que busca trabajar con las masculinidades.

"Las Pibas no se callaron y nosotrxs tampoco" se titula el comunicado que llegó a la redacción de El Popular en el que advierten que tras conocerse los integrantes del nuevo equipo, identifican a "un varón escrachado y denunciado públicamente en 2017 por acoso sexual".



Cuestionan también que sea "integrante de tan sensible área". Este medio no va a publicar la identidad de la persona a la que se refiere porque no pesa sobre él ningún tipo de denuncia penal.



Detallaron que se trata de un hombre que supo ser "militante de la agrupación política y estudiantil platense, Marcha Guevarista del Pueblo y también de la agrupación política y de derechos humanos CORREPI, quienes lo expulsaron por la gravedad de las acusaciones".

Así, "bajo el lema 'Ya no nos callamos más' un grupo de más de 50 mujeres integrantes de la primera agrupación y estudiantes de Trabajo Social de la UNLP, lo denunciaron públicamente junto a otros 4 compañeros por las violencias más aberrantes cometidas contra sus propias compañeras".

Y apuntan, "lo que venimos a denunciar acá es cómo un Municipio pone en un área tan necesaria como sensible, a una persona acusada de un delito contra los que supuestamente trabaja. Nos enteramos también de que el acusado en cuestión, venía trabajando en el área de adolescencia y ahí nos volvemos a preguntar con más énfasis, ¿Cómo a una persona sobre la que pesa tal denuncia pública se le puede permitir tener llegada a adolescentes con diferentes problemáticas y gran vulnerabilidad?".



Más tarde también dan cuenta de haber hecho llegar estas inquietudes a funcionarios y funcionarias municipales, y cuentan que las respuestas refieren a que "si no hay denuncia judicial ellxs no pueden hacer nada!!! Desconociendo por completo los tiempos de las víctimas/sobrevivientes para denunciar penalmente o su decisión para no hacerlo, para evitar la revictimización y la exposición pública de su persona".



Y fustigaron: "un varón acusado de acoso sexual no debería estar ocupando un lugar en un organismo que justamente dice luchar contra todo eso y el Municipio debería de manera urgente atender este reclamo. La violencia sexual como una de las tantas formas de violencia de género, no puede pasarse por alto y mucho menos desde el Estado".