Tras reunirse con Kicillof, la mamá de Facundo dijo que se lleva "transparencia"

Información General

Cristina Castro se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y se manifestó conforme con el encuentro. "Necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras quedan en el tintero", precisó.

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, dijo hoy que de la reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof se lleva "transparencia" y que se va "conforme", aunque espera que lo que sucedió con su hijo "no vuelva a pasar" con nadie.



"Creo que (la reunión) ha sido productiva, necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador, que me va a ir respondiendo conforme el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes", dijo Cristina al retirarse de la sede de la gobernación junto a sus abogados. (Télam)