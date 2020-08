En Olavarría y en el resto del país se hará una marcha para pedir por la reactivación del turismo

Información General

Será el jueves 3 a las 11 y la concentración será en Alsina y Necochea. Piden la urgente sanción de la ley de sostenimiento y reactivación al turismo, apertura de fronteras aéreas y terrestres y protocolos unificados en todo el país.

El jueves 3, a las 11 de la mañana en Alsina y Necochea se realizará una concentración para marchar por el centro de la ciudad pidiendo la reactivación del turismo urgente. Participarán agencias de viajes, hoteles, restaurantes, guías, transporte de turismo, entre otras actividades.



El Popular se comunicó con Guillermina Mieri de una agencia de turismo local quien comentó que la marcha es a nivel nacional y se desarrollará en 40 ciudades en simultaneo, "exigimos la urgente sanción de la ley de sostenimiento y reactivación al turismo, apertura de fronteras aéreas y terrestres y protocolos unificados en todo el país".

"La ley se presentó hace un mes en Senadores, se aprobó, pasó a Diputados pero con algunas correcciones por lo que tiene que volver a Senadores", comentó Guillermina y explicó que esa ley les "permitiría la reactivación del turismo y es una ayuda económica para mayoristas y prestadores de servicios".

Por otro lado comentó que desde el 15 de marzo "la actividad es cero y ya la temporada venía en declive". También planteó que "son 650.000 trabajadores directo los que dependen del turismo y 1.200.000 contratados indirectos".

¿Cómo te imaginas la vuelta del turismo? "Con muchos protocolos, con distanciamiento social, con tapabocas, con todos los cuidados que estamos teniendo hoy en día pero con la fronteras abiertas. Pero aun no están los protocolos unificados", expresó la propietaria de una agencia lcoal

En este sentido dejó claro que la preocupación central está en "no saber dónde está el horizonte, no vemos una posibilidad de salida rápida de todo esto, y cada vez son más las empresas que están quebrando".

Ni bien llegó la pandemia a Argentina, aquellas personas que contrataron un viaje se dirigieron a defensa del consumidor para que les reintegren el dinero, "nos demandan a nosotros que somos los intermediarios que no tenemos la plata para devolver y el mayorista tampoco", aseguró.

Actualmente, las agencias locales "no estamos vendiendo nada, porque no hay vuelos al exterior, en el Caribe esta todo abierto pero no se puede llegar y las fronteras están cerradas".

Por último, Guillermina Mieri pidió ser "escuchados por Diputados y Senadores, también por las autoridades de Defensa al Consumidor".