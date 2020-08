"Es una injusticia lo que esta pasando" dijo el cantante acusado de abuso

Policiales La palabra de Claudio González

Está imputado por "abuso sexual simple". Usó las redes para defender su inocencia y aseguró "voy a seguir con esto adelante hasta que se termine".



El cantante olavarriense Claudio González está acusado de haber abusado sexualmente de dos niñas que tenían 5 y 8 de edad al momento de cometerse las vejaciones. Ahora tienen 14 y 17.

Son las hijas de su ex pareja, con la que terminó la relación en enero de este año.



El hecho tomó visibilidad en los últimos días, y el acusado decidió defender su inocencia con un video a través de las redes sociales.



Lo hago por mis hijos e INOCENCIA ..no voy a responder comentarios. Gracias a mi familia y amigos

Se presentó y dijo "ante los reiterados escraches que he recibido, quiero informarles que sí he sido denunciado en la causa, una causa en la cual soy inocente" reafirmó. En su defensa de poco más de dos minutos, pidió que piensen en el dolor que esto le causa a sus seres queridos, a sus hijos, a su familia y "en toda la gente que me conoce desde hace muchos años y está conmigo".



Mencionó que es víctima de amenazas y amedrentamiento.



Aseguró estar devastado, "roto por dentro" y sostuvo: "voy a seguir con esto adelante hasta que se termine". Manifestó estar a derecho de la justicia y adelantó que se va a presentar cada vez "que me necesiten".