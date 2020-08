Tres mujeres donaron 4 veces plasma y tienen el récord de la Provincia

Información General

Dos de ellas marplatenses y una de Pablo Podestá. Casi 800 personas donaron plasma en la Provincia. Cada donación ayuda con la recuperación de 4 paciente. #DonaPlasma



Se trata de tres mujeres que luego de recuperarse del Covid-19 mantuvieron altos sus anticuerpos, y demostraron una gran solidaridad al ser las únicas tres personas que donaron plasma en 4 oportunidades en la Provincia de Buenos Aires.

Mariela Crespi, Marina Mariño, oriundas de Mar del Plata, y Laura Moyano, de Pablo Podestá, no tienen capa ni superpoderes, pero sí muchos anticuerpos, gran voluntad y un enorme compromiso. Las tres eligieron el camino de la solidaridad para que otros pacientes que transitan la enfermedad puedan restablecer su salud.

De las más de 790 donaciones de plasma que se registran en el territorio bonaerense, 182 personas donaron más de una vez, según indicaron desde el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. De ese total, 152 donaron en 2 oportunidades (82 hombres y 70 mujeres); 27 personas lo hicieron 3 veces (16 mujeres y 11 hombres) y sólo 3 lo realizaron en 4 ocasiones (todas mujeres).

Respecto a la particularidad de las superdonantes, la Directora Asistencial del Centro Regional de Hemoterapia La Plata, Alejandra Debonis, explicó que "en el caso de estas personas se dieron dos motivos para que puedan donar 4 veces: mantuvieron altos los títulos de anticuerpos -medición que se hace a todos los voluntarios y voluntarias que se recuperaron de COVID-19 para determinar si pueden donar plasma- y muchas ganas de donar varias veces".

Caso por caso

Mariela Crespi tiene 41 años y vive en Mar del Plata. Es enfermera de una clínica y empezó con síntomas el 26 de marzo. Allí mismo quedó internada durante 27 días y luego estuvo aislada 10 días más en la casa de su madre. Sus hijos, de 20 y 14 años, respectivamente, también dieron positivo a principios de abril mientras ella estuvo internada.

"Desde el primer momento decidí donar plasma, se lo comenté a mi hijo Ezequiel y el 19 de junio donamos plasma juntos en el Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata", contó Mariela, y agregó que "después él no pudo seguir porque no tenía tantos anticuerpos como yo".

Mariela destacó que "ser solidarios no cuesta nada y además en mi caso me generó una enorme satisfacción poder aportar un granito de arena para que otras personas puedan recuperarse", y añadió que "en definitiva uno siente alegría, al menos yo me sentí muy feliz".

Marina Mariño tiene 23 años y también vive en Mar del Plata, donde estudia ingeniería. En diciembre se fue a Estados Unidos a través de un programa de intercambio que decidió concluir antes de tiempo porque comenzaron a aparecer casos allí y las fronteras se iban a cerrar. Si bien se aisló por decisión propia al regresar al país, a los pocos días presentó síntomas leves y luego fue diagnosticada como positivo de Coronavirus.

"En junio se empezó a difundir más el tema de la donación del plasma en Mar del Plata así que llamé al 0800 222 0101 de la Provincia de Buenos Aires y me indicaron los pasos a seguir". Se realizó la muestra de sangre para determinar la cantidad de anticuerpos y al resultar con buenos títulos, empezó a donar plasma en el Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata.

Sobre qué fue lo que la motivó a donar plasma, Marina resaltó que "el mundo está atravesando un momento muy difícil y si yo tuve la suerte de no tener síntomas muy graves ni tampoco la donación genera efectos negativos en mi cuerpo, así que puedo ayudar, considero que es lo correcto".

Por su parte, Laura Moyano tiene 31 años y vive en la localidad de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero. Es ama de casa y además colabora en el merendero "Manos solidarias". El 15 de junio fue diagnosticada como caso positivo. Luego de recuperarse, decidió convertirse en donante de plasma.

"Me encanta ayudar siempre que puedo y saber que por cada donación puedo ayudar hasta 4 personas para que se recuperen, me llenó el alma, me dio emoción y por eso decidí seguir donando", dijo Laura y aclaró que "voy a seguir hasta que me digan que no puedo donar más".

Laura donó plasma en el Centro Regional de Hemoterapia de 3 de Febrero, inaugurado el pasado 19 de junio por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y por quien fuera la Directora Ejecutiva del Instituto de Hemoterapia bonaerense, Nora Etchenique. "Es una sensación hermosa y saber que puedo ayudar me encanta", finalizó Moyano.

Desde el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires informaron que si bien no todos los recuperados pueden ser donantes de plasma, es muy importante que se comunique al 0800 222 0101, que funciona todos los días las 24 horas, donde les informarán el procedimiento y las condiciones para hacerlo.

Requisitos para donar plasma:

>Ser recuperados de Covid-19.

>Tener entre 18 y 65 años.

>Pesar más de 50 kilos.

>Haber transcurrido 28 días sin síntomas.

>Sentirse en buen estado de salud al momento de donar.

>No poseer patologías cardiológicas, ni enfermedades preexistentes tales como hepatitis B y C, etc.