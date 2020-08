La abogacía en pandemia: una profesión que profundizó la modalidad de trabajo electrónico

Información General DIA DEL ABOGADO

La Dra. Elda Donatelli habló de la actividad en la actualidad.



Hoy se celebra el Día del Abogado en un contexto particular donde hasta mayo los profesionales no pudieron reabrir sus estudios. "La pandemia afectó a la actividad, como en gran parte de las profesiones y sectores de la economía", analizó la presidenta de la Asociación de Abogados de nuestra ciudad, Elda Donatelli, quien cumple su segundo mandato consecutivo y el tercero en la historia al frente de la institución, siendo además consejera del Colegio de Abogados con sede en Azul.



Con un ritmo de actividad que va retomándose de a poco, los abogados también debieron readaptarse al trabajo bajo la modalidad electrónica, que si bien ya desde hace un buen tiempo coexistía con las presentaciones tradicionales en papel dentro del territorio bonaerense, se profundizó en el último tiempo.



La reapertura del Juzgado cuando la ciudad ingresó en la fase 5 de la emergencia sanitaria también posibilitó acelerar el ritmo, aunque la actividad todavía está limitada, más que nada en lo que respecta al ámbito de lo penal.



Lo cierto es que "es un año particular en todos los sentidos", expuso la titular de la Asociación de Abogados de Olavarría. Cuenta que desde la institución que lidera debieron suspenderse propuestas programadas, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.



En cuanto a las actividades académicas, este año la institución que nuclea a los profesionales de la abogacía de la ciudad tenía previsto comenzar con la Diplomatura en Derechos de Familia, una propuesta que tuvo gran respuesta en los profesionales locales, pero "debimos suspenderla y seguramente la realizaremos el próximo año porque la matrícula estaba cubierta".



En marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria, "hubo un período en el que estuvimos cerrados, tanto los estudios de los profesionales como en la Asociación", apuntó la Dra. Donatelli mientras que destacó que en el Colegio de Abogados "todos los días se realizaron capacitaciones virtuales sobre distintas temáticas vinculadas con la actividad".



La Asociación de Abogados cuenta actualmente con 300 profesionales asociados, lo que representa un buen número teniendo en cuenta que no es obligatorio. "En la ciudad hay unos 400 abogados ejerciendo, por ende estamos muy conformes".



Un contexto diferente



Elda Donatelli renovó su cargo como presidenta de la Asociación de Abogados de la ciudad en septiembre del año pasado y ya llevaba dos años de mandato. Así, es la tercera vez que está al frente de la institución.



En los últimos años se ha logrado que la Asociación tenga "mayor visibilidad", exponía a EL POPULAR en aquel entonces. Así, en tiempos de pre-pandemia se ha trabajado en distintos beneficios para el asociado como actividades académicas propuestas en conjunto con el Colegio de Abogados de Azul.



Por otra parte, se trabajó para "abrir la Asociación y tener contacto con agrupaciones intermedias", hubo acercamientos con sindicatos y con el gremio de los trabajadores judiciales para hacer reclamos en conjunto para una mejor administración de justicia", resaltaba antes de renovar su presidencia que finalizará en septiembre de 2021.



Hoy cuenta que la realidad es otra. La pandemia paralizó gran parte de las actividades y "nosotros no fuimos excepción".



En este marco, la Dra. Donatelli explicó que "a partir del 8 de mayo se permitió la reapertura de los estudios. En ese momento readecuamos los horarios de acuerdo al decreto municipal y a partir de este mes la actividad se flexibilizó y pudimos volver a los horarios normales. Obviamente que tuvimos adecuar los estudios a los protocolos que nosotros mismos habíamos presentado desde la Asociación y desde el Colegio, respetando que no se junte gente, el distanciamiento debido, el uso obligatorio del barbijo y las medidas de higiene".



En cuanto al ritmo de trabajo, "se han implementado las audiencias por distintos canales electrónicos. La Corte autorizó que se realizaran a través de un sistema y cuando hay problemas de conectividad se puede acudir también a la videoconferencia por whatsapp. Este tipo de audiencias quedan registradas y se incluyen en el expediente".



Si bien en la Provincia de Bueno Aires lo electrónico coexistía con las presentaciones en papel, "hoy en día esta modalidad de trabajo se profundizó. Se envía el escrito también por mail con una copia y nosotros actuamos como depositarios de esa documentación. Si el Juzgado lo pide en papel, lo debemos presentar".



El ritmo de trabajo va tomando su normalidad de a poco. "Al haber mayor amplitud se han retomado las consultas presenciales. Además, hay que tener en cuenta que finalmente el Juzgado -con las normativas sanitarias- ha podido abrir y eso llevó a un mayor volumen de trabajo durante el último mes y medio".



La titular de la Asociación de Abogados y miembro del Colegio de Abogados explicó también que "durante varios meses la Corte había decretado el asueto y eso implicaba que no hubieran notificaciones, por lo que hubo casos en los que el expediente llegaba a un punto en el quedaba trabado. Hoy, esto cambió al abrir la oficina de mandamiento y notificaciones".



Por otra parte, adelantó que desde el 1 de septiembre "se van a tomar audiencias de vista de causa, que son previas a la sentencia. También en el fuero penal se han ido reprogramando los juicios que han quedado sin realizar en cuarentena estricta".



Así, de a poco se van reprogramando las distintas actividades. Y si bien la fiscalía no trabaja a pleno, en el plano de lo civil "está todo digitalizado, lo que ayuda mucho a continuar". No sucede lo mismo en la parte penal donde "hay muchas actuaciones que son en papel y que dificultan la vista de la causa o del expediente".



Sin dudas hoy será un Día del Abogado diferente, en un nuevo contexto donde la situación epidemiológica marca el ritmo de gran parte de las actividades.