Galli confirmó que "a partir del lunes estaremos en Fase 4"

Información General Por el momento, no habrá cambio en los horarios de atención de los comercios

Los anuncios incluyeron el estado de las 15 personas internadas por Covid en el Hospital, que Provincia aún no habilitó las reuniones de hasta 10 personas en espacios libres y que podríamos llegar a Fase 3.



Este sábado, el jefe comunal Ezequiel Galli volvió a encabezar una conferencia de prensa desde el Salón Rivadavia en el marco de la pandemia por Coronavirus.



Otra vez sábado porque es el día en el que se cuentan las semanas epidemiológicas -y en la última en nuestra ciudad se duplicaron la cantidad de personas que confirmaron su diagnóstico para Covid- , y la Provincia también define la Fase en la que la ciudad atravesará el sistema de cuarentena bonaerense.



Ayer en 2 horas recibimos 26 denuncias de reuniones sociales

Galli estuvo acompañado como de costumbre por el Secretario de Salud, Germán Caputo.

De inmediato, tras dar cuenta del informe oficial del avance de la pandemia en la ciudad, Galli informó que mantuvo comunicación con la Provincia y que a raíz de la gran cantidad de casos que se confirmaron en los últimos días, determinaron que "a partir del lunes estaremos en Fase 4", en el sistema de cuarentena que impulsa el Gobernador, Axel Kicillof.

LAS REUNIONES SOCIALES COMO PRINCIPAL FOCO DE CONTAGIO EN OLAVARRÍA



Consultado respecto de la eficacia de las medidas de control y de las multas por parte del Estado para desalentar reuniones sociales, que está comprobado en nuestra ciudad que son el principal foco de dispersión del virus, Galli dijo "no podemos ir casa por casa para ver si adentro hay una reunión social o no. Recurrimos a la responsabilidad social. Es un estado que controla y responde a las denuncias. Ayer en 2 horas recibimos 26 denuncias de reuniones sociales".



"El personal esencial debe extremar las medidas de bioseguridad tanto en el ambiente laboral como en su vida diaria".

Y siguió, "evidentemente nada alcanza, el ASPO ha sido muy largo y la gente lo está haciendo de todas maneras y estamos trabajando sobre eso, mayormente los fines de semana donde la gente se reúne, festeja cumpleaños, se junta a comer. La mayoría de los contagios se está dando en reuniones sociales" volvió a decir para pedir una vez más por la responsabilidad social y evitar las reuniones sociales.



Por su parte, Caputo volvió a insistir sobre los cuidados en los ambientes laborales, y resaltó "el personal esencial debe extremar las medidas de bioseguridad tanto en el ambiente laboral como en su vida diaria".

También volvió a detallar una lista de acciones para evitar la propagación del virus en ambientes laborales , como por ejemplo pidió "tratemos en los ambientes laborales no tomar mate, si necesitamos comer hacerlo alejado del resto de los compañeros de trabajo, fumar en un ambiente al aire libre y solos, ventilar los ambientes, no recurrir al lugar de trabajo con sintomatología y usar el barbijo".



Indicó que "en el ambiente laboral son óptimas las medidas de seguridad que se tiene entre el personal de trabajo y los clientes y/o pacientes, pero

Más tarde, y consultado respecto del impacto que podría tener el hecho de volver a Fase 4 en el horario de atención de los comercios, Galli respondió: "los horarios van a seguir de la misma manera que hasta hoy, no va a haber restricción horaria, por ahora, puede cambiar en las próximas semanas la situación".

¿ESTÁN HABILITADAS LAS REUNIONES DE HASTA 10 PERSONAS EN LUGARES ABIERTOS?



El último anuncio presidencial además de confirmar la extensión de la cuarentena hasta el 20 de Septiembre, aseguró que estará permitido en todo el territorio nacional las reuniones de hasta 10 personas en espacios abiertos, sin embargo Galli contó que aunque "Nación habilitó a partir del lunes las (este tipo de) reuniones, Provincia todavía no". Y se permitió reflexionar que "quizás se establezca que en algunas de las fases puede haber reuniones de hasta 10 personas al aire libre. Siempre fuimos respetuosos de las fases. Si lo establecen en Fase 4 se podrán hacer en Fase 4 y el sistema de control va a ser el mismo que seguimos teniendo", pero reafirmó "hasta no tener la normativa de Provincia no podemos adelantarnos".

Más detalles en las páginas del diario El Popular de este domingo.