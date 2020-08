Jorge Macri: "yo me anoto entre los que quieren gobernar la provincia"

30.08 | Política Entrevista con El Popular

El titular del Pro fue categórico. Quiere ser gobernador, ya tiene el diagrama electoral de 2021 con Vidal encabezando la lista de diputados, una posible fórmula presidencial y el futuro de Galli.



"Yo voy a tratar de competir por la gobernación de la Provincia", dijo resueltamente Jorge Macri, intendente de Vicente López, y uno de los cuadros más importantes de ese espacio.

De esa manera, el presidentre del PRO provincial puso las cartas sobre la mesa y blanqueó públicamente y por primera vez su intención de llegar al gobierno provincial para 2023.

Macri habló de todo, fundamentalmente de los armados políticos y acompañó la decisión del intendente Ezequiel Galli de embarcarse en un armado seccional junto con el Pro-peronismo de Azul y el radicalismo de Alvear, entre otros. "El representa a esa Sección Electoral y es la voz institucional del partido en la Séptima. Tenemos una relación muy buena con Azul y con la línea de Joaquín de la Torre. Coincido en que hay que lograr un armado que respete lo territorial. Pero hay que respetar a las otras fuerzas y hay que buscar un equilibrio", dijo, privilegiando un armado desde lo territorial al punto que no descartó incorporarlo a Galli en su propio gabinete si es Galli no puede reelegir y él llegase a gobernar Buenos Aires.

Se manifestó muy preocupado por la situación económica pero culpó a la cuarentena y responsabilizó a la Presidencia por haber "administrado mal la cuarentena...Se les fue la mano", graficó.

Imagina un armado en el que supone que María Eugenia Vidal podria encabezar la lista de diputados nacionales por Buenos Aires y conformar una fórmula presidencia en 2023 eventualmente con Horacio Rodríguez Larreta. No descarta una candidatura de Mauricio Macri, pero lo ve ayudando a generar nuevos liderazgos y conduciendo el espacio. De todos modos, y minimizando su influencia, afirmó que "los liderazgos son colectivos".

El armado seccional

El intendente Ezequiel Galli dijo que está llevando a cabo un armado de la Séptima junto con su par de Azul, Hernán Bertellys y su secretario de gobierno, Alejandro Vieyra. ¿está de acuerdo con este acercamiento con el peronismo azuleño?

--Ezequiel es parte de la mesa ejecutiva y de la conducción del partido con otros intendentes. El representa a esa Sección Electoral y es la voz institucional del partido en la Séptima. Tenemos una relación muy buena con Azul y con la línea de Joaquín de la Torre. Son un grupo importante, pero también hay que buscar el equilibrio con la UCR y la CC. el camino más naurtal es ese.

El ha dicho que le dolió mucho el cierre de 2015 y los siguientes. Por eso está dispuesto a ponerse al frente de un armado y ha dicho además que la birome la va a tener el PRO seccional. ¿Está de acuerdo?

--Y si, hay cosas para mejorar, pero éste es un momento diferente. Coincido en que hay que lograr un armado que respete lo territorial. Pero hay que respetar a las otras fuerzas y hay ue buscar un equilibrio.

Se sabe, y como lo dice Galli, Olavarría y Azul ostentan el 52 por ciento de los votos seccionales. Por lo tanto, van a intentar encabezar la lista...

--(interrumpe) Pero siempre manteniendo la mirada en ver cómo seguir crecinedo porque hay que ganar en 2021 y en 2023. También hay que convocar al electorado independiente. Pero lo lógico es que las candidaturas seccionales sean el reflejo de los grandes territorios, pero también hay que atender a los aliados. Es el equilibrio que vengo hablando siempre con la UCR y la CC. Nos encaminamos a buscar eso y la unidad porque el mérito es que aún perdiendo hemos mantenido a 58 intendencias y nos preservamos como oposición. Pero, sí, hay que priorizar los éxitos territoriales. Todos los intendentes que logramos ganar han demostrado ser exitosos en su propio territorio y eso es muy valioso.

¿Qué opina de la derrota de María Eugenia Vidal cuando las encuestas la daban ganadora unos meses antes de las PASO? ¿qué fue lo que sucedió?

--Su gestión fue mucho mejor que la de Scioli pero como espacio político no logramos el bienestar de la gente. Tuvimos mucha transparencia y dimos batalla pero la economía no nos acompañó.

¿Le está pasando factura al gobierno de Mauricio Macri?

--No, es simplemente lo que pasó. Pese a la transparencia la economía no nos acompañó y una parte de la gente votó otra cosa. Pero muchos de ellos ya están muy decepcionados con lo que está pasando. Tomaron una decisión económica pero hoy se arrepienten de no habernos votado.

Candidatura

Hablemos un poco más del futuro político. ¿qué estructura está pensando, por ejemplo, donde va a jugar Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta?

--Hay que esperar. Pero pienso que María Eugenia es la que mejor representa el espacio en 2021.

¿Y usted dónde?

--Yo me anoto entre los que quieren gobernar la Provincia. tengo una fuerte mirada territorial, gané con el 63 por ciento ,y si bien a esta provincia no se la cambia de un día para el otro, se puede compenzar un camino de recuperación. Espero que Kicillof nos la deje bien y a mi me encantaría tomar la posta.

Lo veo muy decidido a intentarlo...

--Sí, claro, yo voy a tratar de competir por la gobernación.

Ezequiel Galli iría por un nuevo mandato siempre y cuando prospere una interpretación de la ley que prohibe la reelección indefinida que determine que el primer mandato es el que está transcurriendo. ¿Qué piensa usted?

--Sí, se de algunos intendentes que plantean que la ley fue sancionada cuando corría el mandato anterior y que habría que comenzar a contar a partir de éste...

Pero, se dijo también que en algunos sectores de su partidos se habrían sentido incómodos porque la ley es de Vidal...

--A mi no me parece mal que se la someta a una interpretación pero no estoy de acuerdo con cambiar la ley. Eso no se puede hacer, o al menos yo no estoy de acuerdo, pero la interpretación legal no me parece mal.

¿Cuál sería el lugar que le tiene reservado a Ezequiel si es que no puede renovar?

--Yo convocaría a muchos intendentes a trabajar juntos porque es la gente que tiene experiencia, está acostumbrada a tomar decisiones y saben trabajar para la transformación de la realidad.