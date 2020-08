Coronavirus: convocan a una caravana para que los olavarrienses "tomen conciencia"

La movilización se realizará el próximo jueves por la tarde. La convocatoria la realiza un grupo de vecinos que entiende que "no estamos haciendo las cosas bien y vamos a ir a fase 3". Además reconocerán al personal esencial.

El próximo jueves desde las 18 se realizará una caravana que tendrá como punto inicial el cruce de las calles San Martín y Rivadavia, frente al Palacio Municipal. El objetivo es que se sumen todos los vecinos para llevar adelante un bocinazo y que los olavarrienses "tomen conciencia" sobre los cuidados que muchas personas no tienen para evitar la propagación del Covid-19 en la ciudad.

"En primer lugar queremos llamar a la concientización a la gente, me parece que no estamos haciendo las cosas bien y tiene que salir del seno de la misma comunidad de que hay olavarrienses que no están haciendo las cosas bien", refirió uno de los organizadores, el fomentista Walter "Pano" Vega, quien convoca a la movilización junto al productor rural Pablo González.

El referente del barrio AOMA convocó a que se reúnan "distintas opiniones, sin agravio por supuesto porque no va a tener ninguna connotación política esto porque el virus no tiene un partido político". En este contexto refirió que más allá de las posturas políticas de la oposición y el oficialismo, esta convocatoria "va para las dos partes. Tenemos que estar nerviosos todos por el mal comportamiento que estamos teniendo".

Vega analizó la situación de los gimnasios, que no están habilitados para abrir durante la fase 4 que inició este lunes en Olavarría, y planteó que "acá no hay que tomar posición política, es gestionar la solución para estos olavarrienses, pero cómo vamos, si no nos llamamos a nosotros mismos a la reflexión, vamos a ir a fase tres y ahí ya no tenemos salida".

Finalmente Vega indicó que en el bocinazo buscarán respaldar "el trabajo que está haciendo el sistema de salud pública de Olavarría en toda su estructura", tanto en el ámbito público como en el privado. Además mencionó a otros servicios esenciales como las fuerzas de seguridad a través de la Estación Departamental de Policía, la recolección de basura, Bomberos Voluntarios, empleados municipales de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Seguridad, Control Urbano y el personal que se encuentra en los controles de acceso de la avenida Pringles y el barrio AOMA.