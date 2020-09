Pronostican temperaturas primaverales para la semana

Información General

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas máximas de 19º C.



Comenzó el mes de la primavera y es difícil no ilusionarse con el ascenso de la temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ese deseo se va a cumplir durante esta semana ya que el viernes y el sábado la temperatura máxima llegará a los 19º, casi de primavera.

En tanto este martes, en el inicio del mes de septiembre, el día amaneció con una temperatura mínima de -1.6º C y la máxima de 12º C, en tanto a las 9 se registraron 3.1º C, humedad del 83%, presión en milímetros de 763.0, cielo parcialmente nublado con la visibilidad reducida a 12 km por neblina. El viento, del sector Este a 22 km/h, con ráfagas de 50 km/h durante la tarde.

Para el miércoles el pronóstico anticipa 3º C de mínima y 12º C de máxima, el jueves 4º C y 12º C, el viernes 6º C y 19º C, en tanto para el fin de semana se anuncian 18º C para el sábado con posibilidad de chaparrones durante la tarde.