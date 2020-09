Para Cides, Galli privilegia "fortalecer el equipo" por sobre "mi pensamiento político"

Política

La abogada especializada en género habló con Cacho Fernández en 98 POP. "Hay algo que nos caracteriza y es la defensa por los Derechos Humanos" dijo y agregó que "no cobro de la Municipalidad, sigo percibiendo un salario de la Provincia".

Luego de conocerse que la abogada especializada en género Marisel Cides pasó a prestar servicios en la Dirección de Políticas de Género del Municipio, la dirigente eligió el programa "Un Cacho de Mañana" que se emite por 98 POP para aclarar que "no soy funcionaria municipal".

"Esto es un interés del intendente Ezequiel Galli saltando más allá de todas ideologías políticas que hay algo que nos caracteriza y es la defensa por los Derechos Humanos. Soy empleada de la Provincia (de Buenos Aires) y con un pase en comisión que está aún en trámite", aclaró.

Continuó diciendo que "estoy prestando servicio en la Dirección de Políticas de Género. No soy directora" porque ese lugar lo ocupa Florencia Juárez "y dependemos de Dolores Muro y Diego Robbiani".



Detalló que no es funcionaria provincial sino que "soy empleada de la provincia desde el año 1998 y vengo prestando servicio en esta temática".

Lo importante dijo es que se conozca "con qué recursos cuenta la Municipalidad y viene de un interés muy marcado del intendente Ezequiel Galli de reforzar la Dirección de Políticas de Género".

En diálogo con Cacho Fernández dijo que "tengo un objetivo marcado. Me especialicé en estos temas. Mi objetivo es poder estar a la altura de este equipo que me ha recibido con los brazos abiertos, de una gestión que me suma y como en tantos municipios, trabajo en una temática tan sensible".



Agregó que "estoy muy contenta con poder volver a Olavarría con lo que me vine formando durante tantos años sumándome al equipo de la Dirección y siempre agradecida a un intendente que no está mirando mi pensamiento polítivo sino mirando en fortalecer una gestión y un equipo. Soy un recurso humano más, como se sumaron otros" con distintas especialidades. Finalizó diciendo que "no cobro de la Municipalidad, sigo percibiendo un salario de la Provincia".