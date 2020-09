"Coopelectric ha actuado responsablemente y ha realizado las tareas de sanitización correspondientes"

Información General El comunicado oficial de la empresa confirma 11 aislamientos preventivos

La empresa emitió un comunicado después del expuesto por el Sindicato de Luz y Fuerza contradiciendo lo expuesto por los gremialistas locales. También hicieron una presentación en el Ministerio de Trabajo por la falta de personal en el área administrativa.

Este martes, Coopeletric emitió un comunicado confirmando un caso positivo de Covid en una trabajadora del área administrativa. Por ello fueron aislados 11 trabajadores que tuvieron contacto con ella y realizaron las tareas de sanitización solicitadas por el Municipio.



Este comunicado se desprende de un comunicado previo del Sindicato Luz y Fuerza donde confirmaron que los trabajadores del área no regresarán a su puesto de trabajando hasta que estén las condiciones dadas.

Comunicado de Coopeletric:

Comunicamos a los usuarios que la sede administrativa de Coopelectric ubicada en Belgrano N° 2850 se encuentra cerrada y sin atención al público, hasta tanto el Sindicato Luz y Fuerza de Olavarría revea la medida adoptada tras la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en nuestra institución, por no reconocer como válido el Protocolo Municipal del Comité de Crisis de Olavarría para este tipo de casos.

Resulta pertinente aclarar el devenir de los acontecimientos una vez que fue detectado el caso positivo de COVID-19 en el sector administrativo. El día miércoles 26 de agosto en horas de la tarde, la gerencia de Recursos Humanos tomó conocimiento de la detección de un caso positivo de COVID-19 en una empleada que desempeña tareas en el tercer piso de la sede administrativa y no atiende al público. Ante ello, de manera inmediata se dio aviso al Consejo de Administración, al Sindicato Luz y Fuerza de Olavarría en la persona de su Delegado en la administración, a los subgerentes administrativos, a los responsables de los departamentos externos de Seguridad e Higiene y Medicina Laboral, y a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Olavarría dado que el hisopado fue realizado en un laboratorio privado de la ciudad.

La autoridad sanitaria competente llevó adelante el control epidemiológico correspondiente y en cumplimiento del Protocolo Municipal indicó el aislamiento de la persona diagnosticada con COVID-19 y de los contactos estrechos que la paciente denunciara tanto en el ámbito laboral como personal, así como la desinfección de todo el establecimiento. En tal sentido, y a los efectos de evitar la propagación de la enfermedad, se dispuso el aislamiento durante 14 días de once (11) empleados y el cierre de la Sede durante los días 27 y 28 de agosto para llevar a cabo tareas de desinfección y sanitización en todo el edificio. Las mismas fueron monitoreadas por el Departamento Externo de Seguridad e Higiene de la Cooperativa en un todo de acuerdo con el Protocolo para Emergencia Sanitaria y el Instructivo de actuación ante casos sospechosos o confirmados, acordado entre la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires Ltda. (APEBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF).

Como el accionar de la institución se encuentra sujeto a la órbita Municipal, ante la Consulta de Coopelectric el Comité de Crisis de Olavarría (integrado por el Subsecretario de Salud, la Asesora en Salud, Directores del Hospital Municipal, Infectología, Traumatología, Epidemiología y todos los Jefes de Servicio del Hospital) hizo llegar una notificación a las autoridades de la entidad en donde sugiere que "cumplimentadas las acciones dispuestas en el Protocolo impartido a esa institución, se comience con la jornada laboral de manera habitual, cumpliendo las normas de bioseguridad dispuestas".

En tal sentido, se informó al personal acerca de la reanudación de la atención en el horario habitual a partir del lunes 31 de agosto y ante la no concurrencia de dicho personal, Coopelectric se vio en la obligación de realizar una presentación en la dependencia local del Ministerio de Trabajo describiendo la situación y solicitando su intervención para la pronta reapertura de la institución.

Esta medida no sólo ha perjudicado a los vecinos que tenían turnos asignados para realizar trámites, sino también a los propios empleados del Servicio Eléctrico y del resto de los Servicios que presta Coopelectric, ya que aún no han percibido el salario correspondiente al mes de agosto debido a que los trabajadores encargados de efectivizar dicha tarea no se encuentran desarrollando funciones laborales a causa de la medida dispuesta a nivel sindical.

Como consecuencia de todo lo mencionado, el Consejo de Administración repudia y califica como falaces los dichos del Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza de Olavarría, Eduardo Amaya. Coopelectric ha actuado responsablemente y ha realizado las tareas de sanitización correspondientes porque cuida la salud de los trabajadores, la de sus familias y a la comunidad en general.