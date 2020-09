Monte Hermoso posterga el ingreso de propietarios no residentes

Información General

El intendente Alejandro Dichiara dijo que la medida es debido a que "los casos en la región están aumentando considerablemente".

El intendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara anunció este martes la restricción del acceso para toda persona no domiciliada en la ciudad hasta el 20 de septiembre, "teniendo en cuenta que los casos en la región están aumentando considerablemente".



A su vez, pidió un riguroso aumento en los controles del uso de tapabocas, reuniones sociales y distanciamiento social de toda la población y restringió la ampliación del horario comercial hasta las 21 y de la realización de actividad física hasta las 19, a partir de este martes.

El jefe comunal hizo especial hincapié en la reunión vía zoom que mantuvo en el día de ayer con intendentes de la Costa Atlántica (Gustavo Barrera de Villa Gesell, Sebastián Ianantuony de General Alvarado, Hernán Yzurieta de Punta Indio, Cristian Cardozo del Partido de La Costa y Walter Wischnivetzky en representación de Mar Chiquita) con quienes se firmó un documento con el fin de unificar criterios de cara al desarrollo de la próxima temporada y resolver la situación de los propietarios no residentes en el distrito, situación que se presenta de igual manera en toda la costa atlántica.

Dicho documento expresa que "a seis meses del inicio de la pandemia, hoy nos encontramos ante el doble desafío de cuidar la vida y la salud de nuestras comunidades y generar las mejores condiciones para tener una temporada segura para vecinos, vecinas y turistas".

"En este sentido, y ante la preocupación por la situación del Covid-19 en la región, creemos que no es el momento de avanzar apresuradamente en mayores flexibilizaciones, sino de actuar en conjunto con la responsabilidad y el tiempo que demanda un contexto tan complejo como el actual. Un paso en falso podría no solo tirar por la borda todo el esfuerzo y el trabajo de nuestras comunidades sino también poner en riesgo la temporada. Por este motivo, las únicas razones para el ingreso o egreso a nuestras localidades seguirán siendo las excepciones contempladas en el DNU nacional", continuó.

A su vez, señala que "creemos firmemente que es el momento de trabajar regionalmente en protocolos sanitarios compartidos por nuestros municipios así como de gestionar refuerzos en los sistemas de salud y de seguridad. No tiene sentido un protocolo por municipio: necesitamos generar uno concertado en toda la región, con criterios unificados teniendo en cuenta que estamos dentro del mismo circuito turístico y contamos con similares estructuras de salud".



"Esta reunión fue el punto de partida para elaborar y consensuar estos criterios, con la participación y la aprobación de Provincia y Nación. Seguir cuidándonos es una responsabilidad de todas y todos", sostuvo el documento.

Por su parte el secretario de Salud, Dr. Jorge Busca, recordó que en Monte Hermoso, hasta el momento, solo se presentaron 6 casos de COVID-19, todos recuperados y solo uno de ellos fue por contagio en la localidad, por lo que "no contamos con corrida viral en la ciudad".

Aunque demostró su preocupación por la "relajación" en la comunidad ante la implementación de las medidas protocolares de seguridad, principalmente al asistir al nosocomio "le pido a la comunidad no asistir por problemas banales al hospital y siempre utilizar el tapabocas y respetar el distanciamiento, aunque se encuentren realizando la fila en el exterior".

En éste contexto es que se anunció la implementación, a partir de la semana que viene, de una garita de controles y derivaciones en el ingreso al hospital.

Finalmente, el Secretario recalcó la importancia del distanciamiento, del uso del barbijo y del lavado de manos, "medidas que colaboran de manera directa para que el virus no se propague" y pidió no naturalizar las muertes "Entiendo las distintas posturas y que la gente puede estar cansada, pero me preocupa que se naturalice la muerte. Gracias a todas las medidas que se han tomado, es que no tenemos la cantidad de fallecidos que otros países". (La Nueva)