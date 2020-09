Capriata: "La cadena de contagios está afuera" del Hospital Municipal

Información General

Desde la Asociación de Profesionales de la Salud, Alejandra Capriata apuntó a que "la mayoría de los que se han contagiado son por contactos externos".

La titular de la Asociacion de Profesionales de la Salud y representante de Cicop, doctora Alejandra Capriata, se refirió a la situación de sus colegas ante el contexto de pandemia y cuestionó al Comité de Crisis porque se sienten "desinformados. No participamos del Comité y si bien entiendo que puede ser para no generar pánico, también pienso que debiéramos estar informados".

En diálogo con EL POPULAR Medios, la médica exhortó a "estar todos juntos, a trabajar de ese modo y si queremos enterarnos porque nos ayudaría a tener elementos para cuidarnos más".

De todos modos, estimó que "la cadena de contagios está afuera" del Hospital e insistió con que hay que cuidarse y no relajarse.

Hace unos días, la médica había cargado contra el gobierno al decir que "con la pandemia necesitan mostrar que se ocupan de los profesionales de la salud. Sólo hacen política, como con el hambre; no dan puntada sin hilo. Me pregunto si es tan difícil ocuparse de lo importante y no pensar en los mezquinos beneficios", había disparado.

Y visiblemente indignada había señalado que "se utiliza esta pandemia como gran alfombra, bajo la cual se intenta esconder la peor gestión en nuestro Municipio; que está esperando plata de la Provincia para pagar los sueldos, y recibe donaciones porque no llega a sostener a los más vulnerables, que sufren doblemente estas circunstancias", denunció.



"En la Salud hace mucho tiempo que venimos atando con alambres todas nuestras carencias. Tenemos en muchos aspectos precariedades; ni hablar de los sueldos, y cuando hay una situación como esta -que desafía a la salud pública- empiezan a aparecer todos los agujeros", remarcó.

Contagios extramuros

Esta vez, sus conceptos fueron algo menos duros. Sostuvo que se había tenido "algun caso en clínica médica y en Rayos en donde uno había dado positivo pero se lo aisló. De todos modos, esta situación genera mucha ansiedad entre los trabajadores de la Salud y habría que preguntarse por qué no nos dan la información desde el comité de crisis. Se lo podria atribuir a una estrategia de comunicación para no generar pánico. Tampoco lo integramos como no lo integra además el sindicato (STMO)".

Sin embargo, aseguró que "la mayoría de los que se han contagiado son por contactos externos. En el Hospital tenemos una conducta de mantener mucho cuidado, no compartir un mate y no estar en lugares cerrados. Pero los contagios se dan del lado de afuera", subrayó.

En este sentido, y atendiendo las diferentes particularidades, dijo que "hay gente que dentro del Hospital se cuida menos que otras, por ello estamos haciendo permanentemente trabajos de concientización para que no se relajen".

Añadió al respecto que "hay que reformular las conductas y la gente debe entender el contexto que se está viviendo. No hay que mantener contactos, por eso cuidamos mucho de no mantenerlo en el Hospital. Los profesionales debemos ser los más responsables".

Apuntó sobre ello que "desde marzo estamos haciendo todas las capacitaciones, poniéndonos al día con todos los tratamientos y concientizando para ponernos a tono con la situación que se vive. No nos confiamos en que la letalidad es baja en la Argentina, es de 189 por millón de habitantes y tenemos unos 400 mil contagios, con una tasa interesante en la utilización de las UTI".



Preguntada que, si bien no hay curas, si existen tratamientos paliativos y hay alternativas terapéuticas más efectivas que otra, mencionando por ejemplo "el uso de corticoides, de ibuprofeno inhalado", dijo la representante de Cicop.

Insistió con que los profesionales de la Salud debieran recibir la información de los casos positivos dentro del sector, pero "nunca la tuvimos. Tampoco formamos parte del comité de crisis y todos sabemos que la información es muy importante".



Tras ello remarcó que "hay preocupación en el sistema de salud que ha tenido que armarse de otra manera por la pandemia. La preocupación es general y estamos trabajando para adaptarnos a esta situación", sostuvo la titular de la Asociación de Profesionales de la Salud.