Oficio, calidad y experiencia para solucionar todo en canaletas y ventilación en el hogar

Desde los 14 años que trabajo en la zinguería. Tuve un intermedio de unos ocho años y luego la retomé. Calculo que llevo unos 30 años dedicados a esto" comenzó contando Juan Manuel Tamame (52), al frente de Todo Galva.

"Es que yo vengo de familia en este negocio. (Roberto) Badoglio, que es la persona que me crió junto con mi mamá, ya venía con el oficio desde el año ´70 aproximadamente. Yo tenía diez o doce años cuando ellos se casaron" agregó para mencionar el origen zinguero: llegó desde Milán, cuando a los conocimientos y la experiencia fueron traídos desde el norte de Italia por don Dante Badoglio, que le pasó luego todo -hasta las maquinarias- a sus hijos Bernardo y Roberto (ambos fallecidos) y desembocó en Juan Manuel.

"En un momento, cuando la zinguería estaba en la calle Vélez Sarsfield, también trabajó con nosotros Adrián Badoglio (hijo de Bernardo). Ahora se llama Todo Galva, nos trasladamos a la calle Moya 1648 hace unos siete años aproximadamente" señaló Tamame, quien ha formado una empresa netamente familiar ya que lo secundan su esposa Bettina Yunes y sus hijos Franco y Matías.

Respecto de lo que más se trabaja en una zinguería, como Todo Galva, en estos tiempos de pandemia, Juan Manuel contó que "lo que es canaletas y ventilaciones en general es lo que más se hace. Cuando hablo de ventilaciones me refiero a la ventilación de una campana, de un termo, de una caldera o una estufa tipo calefactores a leña (como los de las marcas Qutral, LePen, etc.). Nosotros lo que hacemos es la instalación de estas estufas o calderas también, ya que el fabricante le vende el equipo al cliente y nosotros luego fabricamos el kit, que lo forman los caños y hacemos la pasada por el techo. Andamos muy bien, desde hace un par de años, con ese trabajo".

"Acá hacemos zinguería en general en realidad, todo para la vivienda, en su mayoría. En cuanto a lo que es canaletas, son las internas o las que se encuentran a la vista, en exteriores, pintadas inclusive. En el campo también hacemos algunos trabajos, es decir se hace prácticamente lo mismo que en la ciudad a lo que es la vivienda. No hacemos nada de bebederos ni nada de eso, ya que hay gente que se dedica especialmente a eso. La zinguería en Todo Galva es lo que mencionaba anteriormente, como canaletas y ventilación, así como todo lo relacionado con conductos de calefacción por aire, es decir calefacción central y aire acondicionado por aire, con conductos. Fabricamos y colocamos. Por supuesto, tanques para agua, las tradicionales babetas que son una especie de adorno que se hace como terminación artística de las canaletas" continuó explicando Juan Manuel Tamame.

"Lo que tiene hoy en día el profesional es que define mucho las terminaciones con la zinguería. Los profesionales de la construcción nos tienen más en cuenta que antes. Hay cosas que evolucionan y por supuesto que la zinguería en ese aspecto ha crecido. ¿Artesanal?, no tanto. El sistema ha llevado a hacer todo más sistematizado. Además, el costo de lo artesanal es más elevado, porque cuando hay que poner una persona a hacer eso específicamente hay que volcar ese valor al costo del producto, y no es conveniente. Actualmente hubo que adaptarse y complementarse entre lo industrial y lo artesanal, mezclar un poco para hacer los distintos trabajos", explicó.

Además de elementos específicos que se construyen en una zinguería, también hay repuestos que permiten a los clientes solucionar algún problema. "Así es. A veces pasa que hay un caño, por ejemplo, que con la temperatura se consume, se va degradando, y en ese caso se vende como repuesto. La gente puede venir a buscar un tramo o dos tramos o lo que necesite. Hay gente que lo coloca directamente si le resulta fácil o tiene idea, o sino nos llama a nosotros para resolverle el problema. Vendría a hacer una especie de reparación", comentó.

"Lo importante en este trabajo, en este momento, que es parejo en cuanto a la cantidad porque se hace de todo. Es que dentro de un hogar hay muchas cosas relacionadas con la zinguería y no solamente son canaletas, ya que pueden ser claraboyas que las hacemos a medida y eso implica un trabajo diferente. Por ejemplo, en una casa de dos plantas que tiene una escalera y quiere poner una claraboya de luz, pero a medida, y entonces se ilumina ese lugar. Son puntos o lugares que no tienen iluminación y con la incorporación de esa claraboya cambia todo en ese aspecto. También hay ventilaciones de todo tipo" indicó Tamame.

"Otra cosa que se usa ahora es que los techos no los colocan dentro de la carga, porque sino se rompen ya que el techo trabaja, y entonces se ponen unas especies de babetas de cierre, que actúan como sellado de la carga y el techo, que queda afirmado solamente y no trabaja directamente sobre la pared. Es un trabajo que la chapa hace en forma independiente del techo y así no hay roturas, y entonces el oficio nos lleva a afrontar distintos trabajos para solucionar los problemas al cliente" terminó explicando Juan Manuel Tamame.