Confirmaron que el cuerpo encontrado es de Facundo Astudillo

Fuentes del caso confirmaron que los restos hallados el 15 de agosto corresponden al joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril pasado.

Los restos humanos hallados en un canal de agua en Villarino Viejo, cerca de Bahía Blanca, corresponden a Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que desapareció el 30 de abril pasado cuando salió de su casa en el pueblo de Pedro Luro para reencontrarse con su ex novia en Bahía Blanca, con quien se había peleado recientemente. La información fue confirmada extraoficialmente a Infobae por fuentes del caso.

Sin embargo, desde el Equipo Argentino de Antropología Forense, a cargo del laboratorio de Genética Forense responsable del estudio en Córdoba, respondieron que no tienen información para aportar, que el informe sobre ADN no está terminado y que todavía no comunicaron nada a la familia, la primera que debería enterarse. Los abogados de la madre de Facundo, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, adelantaron que no fueron informados y que, según les comunicaron, el resultado oficial estará el próximo miércoles.