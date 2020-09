Reclamo de un sierrabayense por la cobertura de un medicamento

Marcelo Bernachea tiene Glomeruloesclerosis focal segmentaria, un problema que complica su función renal. Ospsip es la mutual que, a pesar de tener un fallo judicial que dictamina que debe cubrir el 100% del medicamente, no está cumpliendo en su totalidad.

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria se produce como resultado de la cicatrización de los glomérulos, estructuras diminutas dentro de los riñones que filtran las impurezas de la sangre para generar la orina. A medida que se acumulan las cicatrices, empeora la función renal. Por ello se precisa un medicamento especial. Este es el caso de Marcelo Bernachea, un joven de 27 años de Sierras Bayas que contó que padece esta enfermedad y que su obra social, Ospsip (Obra Social del Personal de Seguridad, Comercial, Industrial, e Investigaciones Privadas), no se hace cargo del 100% de la droga que tiene un valor de 100 mil pesos, aproximadamente.

Si no toma el medicamento, "empiezo a hincharme y tener malestar y pierdo proteínas y me debilito poco a poco. Esta medicación que tomo, 5 mg y 2 mg por día, la tomo desde los 21 años y no he tenido ninguna recaída. Vengo muy bien", explicó Bernachea en diálogo radial con Mejor de Mañana.



El problema se produjo, según explicó, porque "cuando empecé a trabajar la obra social no me cubría el medicamento y el hospital me lo empezó a dar pero por falta de recursos me cancelaron la entrega y pidieron que se haga cargo la obra social que tengo".

Acto seguido Bernachea fue a la obra social y les cubrieron solo el 70%, situación que persiste aunque haya un fallo de la Justicia que les exige que se hagan cargo de la totalidad: "Fuimos a la obra social y no nos dieron nada. Nos cubren el 70% y nosotros el 30% no lo podemos pagar. El 100% de la medicación son 100 mil pesos. El 30% son 30 mil pesos que es lo que yo cobro en mi trabajo", manifestó con muchísima preocupación.

Elevó un recurso de amparo, se realizó un juicio pero aún Ospsip sigue sin afrontar la totalidad del medicamento.

Bernachea necesita una respuesta o el asesoramiento urgente del Estado o algún organismo competente en esta situación ya que en dos semanas se queda sin la medicación y su situación puede agravarse.

Desde la Defensoría del Pueblo, después de escuchar esta nota en Mejor de Mañana se pusieron en contacto con él pero aún no hay resoluciones.