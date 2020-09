Caravana y bocinazos para pedir por la reactivación del turismo

Información General

Los manifestantes se convocaron este jueves a las 10.50 en Alsina y Necochea. Desde ahí partieron en caravana por el centro de la ciudad. Con bocinazos pidieron la urgente sanción de la ley de sostenimiento y reactivación al turismo, apertura de fronteras aéreas y terrestres y protocolos unificados en todo el país.

Con bocinazos pidieron la sanción de la ley de sostenimiento y reactivación del sector, apertura de fronteras aéreas y terrestres y protocolos unificados en todo el país.

De la caravana participaron agencias de viajes, hoteles, restaurantes, guías y transporte de turismo. La ruidoza movilización se desarrolló en 40 ciudades en simultáneo y sirvió para visibilizar el reclamo del sector.



Días atrás El Popular Medios dialogó con Guillermina Mieri mientras que Canal Local hizo lo propio con Maricruz Novo.



Desde el 15 de marzo "la actividad es cero y ya la temporada venía en declive" había dicho Mieri quien planteó que "son 650.000 trabajadores directo los que dependían del turismo y 1.200.000 contratados indirectos".



Actualmente, las agencias locales "no estamos vendiendo nada, porque no hay vuelos al exterior, en el Caribe esta todo abierto pero no se puede llegar y las fronteras están cerradas".