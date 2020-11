Persiste la incógnita de la situación sanitaria para la semana próxima

01.11 | Información General

El intendente Ezequiel Galli había anunciado que se acordaría este fin de semana con la Provincia pero emitió el Decreto 3010/20, donde se prevé la continuidad de la Fase 3 hasta el 8 de noviembre. Ayer falleció una paciente en el Hospital municipal.

Mientras persisten las dudas sobre la situación sanitaria de nuestra ciudad, dado que según anticipó el intendente Ezequiel Galli en la última conferencia de prensa este fin de semana se acordaría con la Provincia de Buenos Aires si se volverá a ajustar el sistema de fases para nuestra ciudad o no, de acuerdo con la evolución de los casos hasta el 1 de noviembre, pero el Decreto 3010/20 establece que Olavarría permanecerá en Fase 3 hasta el 8 de noviembre.



Así, con lecturas ambiguas sobre el alcance del mencionado decreto, también genera ciertas suspicacias la modalidad asignada a la Fase 3 en nuestra ciudad, donde aunque se establecieron varias restricciones, algunas actividades todavía no se encuadran en las limitaciones previstas por el gobierno bonaerense para esa Fase. De ese modo, si bien en el decreto aludido se permite la actividad del servicio doméstico de 8 a 18, no está prevista para la Fase 3.



Por otro lado, aunque en el artículo 8º se determina que "todas las actividades económicas, productivas, deportivas, artísticas y/o recreativas que no se encuentren contempladas en el presente, se hallan inhabilitadas para funcionar hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, debiendo realizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio", en una recorrida por la ciudad EL POPULAR Medios pudo comprobar que aún se mantiene la actividad de obra privada en la construcción; la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes; las salidas de esparcimiento; los servicios de gestoría; y lavadero de autos, cuando la Provincia no las habilita para la Fase 3. De esa manera, aún las autoridades locales no han precisado si los controles comenzarán a ajustarse luego del próximo fin de semana, cuando el intendente Galli acuerde cómo sigue la situación sanitaria de la ciudad con el secretario de Jefatura de Gabinete, Carlos Bianco.



En cuanto a la fluctuación de casos durante esta semana, que serían decisivos para fundamentar cómo transcurrirá al menos la semana próxima en nuestra ciudad en cuanto a las actividades exceptuadas del aislamiento, el día lunes 26 se registraron 95 casos positivos y fueron descartados 158, con un total de 697 casos activos; el martes 27, 93 positivos y 124 descartados, con un total de 720 activos; el miércoles 28 99 positivos y 143 descartados, con un total de 635 activos; y el jueves 29 118 positivos y 104 descartados, con un total de 658 activos.



La ocupación de camas



Asimismo, cabe destacar que desde el jueves último, en el parte de prensa diario comenzó a difundirse la ocupación de camas en el sistema de salud. Acerca de la situación hospitalaria local se difundió que en Cuidados Intensivos la ocupación de camas alcanza al 60 por ciento, donde sobre un total de 20 camas, 8 están cubiertas con pacientes con Covid y otras 4 con pacientes no Covid. En cuanto a la cobertura en Cuidados Generales, el 57 por ciento de las camas se encuentra ocupado, donde sobre un total de 51 camas, 20 están cubiertas por pacientes con Covid y otras 9 con pacientes no Covid.



En tanto, en el sector de Maternidad, sólo el 11 por ciento de las camas se encuentran ocupadas, donde sobre un total de 19 camas se asiste a 2 pacientes no Covid. En el área de Salud Mental, el 22 por ciento de las camas está ocupado, donde sobre un total de 9 camas, dos están cubiertas por pacientes con Covid. Por último, según se indicó, en el sector de Pediatría, sólo el 9 por ciento se encuentra ocupado, donde sobre un total de 43 camas, una está cubierta por contagio de Covid y otras 3 por pacientes no Covid.



Concluye el programa RTA



Por último, ayer se concretó una nueva jornada de detección de casos mediante el programa Rastrear, Testear, Aislar (RTA) y esta vez la actividad se centró en barrio Independencia. Según se dio a conocer desde el Municipio, en la mañana de ayer "personal de la Secretaría de Salud concurrió al CAPS Nº 7 de ese barrio.



Allí, el grupo de hisopadoras realizaron 96 testeos entre las 10 y las 11, cuyos resultados fueron brindados al final de la jornada, junto con el reporte diario emitido por la cartera sanitaria. Como producto de esa actividad, fueron confirmados 20 nuevos casos activos, mientras que los restantes 76 fueron negativos.



El intendente Ezequiel Galli estuvo en el lugar y dialogó con el secretario de Salud, Germán Caputo, sobre esta segunda etapa del Programa RTA en el Partido de Olavarría. Según se anticipó, la última jornada se realizará hoy sábado en el Paseo de la Salud, ubicado en Belgrano y Brown en el horario de 10 a 12.