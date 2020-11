Con actividades trastocadas por la pandemia, se normalizan las ventas

02.11 | Información General

En las carnicerías aseguran que están en los niveles normales y en verdulerías valoran el mayor consumo

Influyeron los cambios de horarios, que en algunos casos llegaron para quedarse. Señalan "abusos" en precios de frutas y verduras de estación. Aseguran que esta semana volvería a aumentar la carne. Los comercios dedicados a la venta de productos correspondientes a la canasta básica de alimentos han atravesado un año atípico debido a la extensión de la pandemia. En nuestra ciudad, un propietario de una verdulería y frutería y el titular de una carnicería analizaron los vaivenes de sus respectivas actividades durante la prolongada cuarentena. En las verdulerías, debido a la proliferación de comercios del ramo, se quejan por la competencia desleal ante la supuesta falta de controles. Desde las carnicerías, con ventas sostenidas advierten que por estos días se producirá un nuevo incremento de precios.



En una tradicional verdulería de barrio Pueblo Nuevo sostienen que "veníamos de un año muy malo y con el tema de la pandemia, al empezar la gente a consumir más frutas y verduras empezamos a trabajar mucho mejor. Al haber mucho más consumo salimos adelante de lo que nos habíamos atrasado en los años anteriores".



En cuanto a los cambios en el horario de atención "nos perjudicó un poco pero a la vez nos favoreció porque ahora trabajo menos horas que antes. Abro desde las 9.30 hasta las 20. El cambio de horario no me perjudicó en lo laboral sino que me cambió el hábito de vida. Tenía otra rutina con otros horarios, donde abríamos más horas todavía, pero me manejaba de otra manera; tenía otras libertades que hoy no puedo tener".



Respecto de los precios, "la pandemia influyó en que, como no había productos de estación, se abusaron con los sobreprecios y en otras cosas, como los huevos, actualizaron el precio que venía atrasado hace años y aumentó bastante".



Como un ejemplo de ese desfase se refirió a lo que ocurre por estos días con "la papa. Cuando es de la zona de Tandil, al tener poco flete, tiene mucho menos costo. Pero en este momento la papa es de Tucumán o de Córdoba y tiene mucho flete, entonces vale entre el doble y el triple de lo que valía en la zona".



Desde mediados de marzo, "los precios se fueron al doble de lo que costaban antes de la pandemia. Cuando arrancó la cuarentena era plena temporada de verano y había mucha fruta y verdura de la zona; la verdura era toda de Olavarría. Pero cuando arranca la cuarentena se cortan las actividades en la ciudad y empezaron a traer toda verdura del norte, y como tienen tanto flete el valor se hace más caro", aseguró el comerciante. "Las expectativas que tenemos hasta el verano son muy buenas porque hace 25 años que estoy instalado en la misma esquina y espero mantener la cantidad de clientes que he conseguido con la cuarentena y esperar a que mejore la situación", destacó.



Por el lado de las carnicerías, "las ventas se van normalizando, la gente ya anda y va a los negocios, igual se hace algo de delivery. Desde marzo que se viene trabajando bien", aseguró José Vigo. En la actualidad "la gente mantiene sus preferencias y se vende surtido más o menos en los mismos porcentajes que antes de la pandemia".



También se modificó la atención, "estamos haciendo horario cortado, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20. Cuando hacíamos horario corrido había una franja entre las 13 y las 14 donde no andaba nadie pero era invierno", diferenció.



Al analizar lo esperable para los próximos meses "mis expectativas es que va a seguir todo igual, todo normal. Hay que ver qué pasa para las Fiestas, si la gente se va a poder juntar o no. Igualmente en el negocio se ve que gente compra para hacer asados y no es para uno ni para dos porque se compra un cordero o medio cordero".



Vigo valoró el cumplimiento de los protocolos por parte de los clientes. "En mi negocio entran de a 2 personas. Por ahí los sábados, que es cuando va más gente, por ahí esperan afuera. La gente va toda con barbijo, como corresponde, y no hay problemas en ese sentido; la gente respeta mucho eso".