Ezequiel Galli: "Presentamos un Presupuesto responsable"

Política La paritaria municipal no fue incorporada

El intendente Ezequiel Galli en diálogo con "Un Cacho de Mañana"por la radio de El Popular, respondió a una agenda abierta: política, pandemia y presupuesto, entre otros temas.

El intendente Ezequiel Galli abordó diferentes temas en el programa "Un Cacho de Mañana" por FM 98 Pop conducido por Osvaldo "Cachito" Fernández.

El intendente de la ciudad, que mantuvo en las últimas horas una reunión con Horacio Rodríguez Larreta, Jefe del gobierno porteño, afirmó que "nos convocó, como lo esta haciendo con referentes políticos, para hablar de política y de gestión en pandemia, es un placer hablar de política con Horacio Rodriguez Larreta".

Otro de los temas locales abordados en la entrevista, fue el Presupuesto Municipal que fue presentado por el intendente el pasado 30 de octubre en el Concejo Deliberante, "es un presupuesto responsable, estamos proyectando un presupuesto para el primer semestre muy similar al del segundo semestre de este año, sin muchas actividades ni gastos en muchas de las áreas" adelantó el intendente Galli.

Otro aspecto destacado dentro del Presupuesto es la falta de incorporación de la paritaria de los trabajadores municipales "decidimos no poner la paritaria porque no tenemos el presupuesto provincial, lo hablamos con el Sindicato de Trabajadores Municipales".

´Por otra parte, en las últimas horas se viralizó un audio por Whatsaap que informaba sobre la existencia de personas que se hacen pasar por referentes de salud, para ingresar a las viviendas particulares y cometer un delito, el intendente afirmo "les pido que hagan la denuncia, no tenemos gente del Hospital pidiendo dinero ni vacunando casa por casa, no estamos hisopando en domicilios, solo en los lugares antes informados, sí hay una rifa del Banco de Leche pero no pedimos plata".

En la tarde del pasado lunes el intendente informó que Olavarría avanzara a Fase 4 y detalló los alcances a partir del martes 3 de noviembre, "podrán retomar sus actividades talleres culturales, ensayos de obras musicales y teatrales, asistencia a espacios culturales y actividades deportivas en espacios cerrados. Bares y restaurantes, seguirán con modalidad delivery, take away y podrán recibir público en mesas al aire libre". En tanto, en "Un Cacho de Mañana", el intendente adelanto que "si todo sigue bien la semana que viene podemos empezar a pensar los salones, por ahora los bares y restaurantes, no podrán tener gente adentro de los locales".

Por último, Galli anticipo que La Unión de Clubes realizará aportes para colaborar con la cámara de frío que se está instalando en el Banco de Leche para gestionar una provisin de la vacuna contra el Covid - 19 cuando comience a llegar.