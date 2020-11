Planta local de la VTV: cambió la modalidad y rigen prórrogas

03.11 | Información General

El lugar está abierto pero los turnos se obtienen en la página provincial. El nuevo sistema también exige sacar uno para la reverificación, que en Olavarría representa el 30% de la atención.



"La planta está abierta y el cliente que quiera resolver el trámite rápidamente puede hacerlo pero con turno a través de la página del ente y con todos los protocolos", explicó el ingeniero Marcelo Merlos, responsable del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de Olavarría. Con mermas en la atención y expectante por el nuevo sistema de turnos que acaba de implementar la Provincia, intentan recuperar el ritmo de trabajo y superar el impacto de la pandemia.



Desde el Gobierno bonaerense se resolvió que a partir del 1 de noviembre los usuarios deberán ingresar a la página web de la VTV (vtvpba.minfra.gba.gob.ar/SolicitudTurno), que deja de ser administrada por las empresas y la cámara que las nuclea y pasa a manos de la Provincia, donde habrá un sistema en el que los bonaerenses van a poder cargar sus datos y los de su vehículo para sacar el turno.



¿Cuál es el objetivo de esta medida? Se especificó que pretenden "ordenar" el sistema, dado que se produjo un cúmulo de vencimientos de obleas a partir de las sucesivas prórrogas del trámite de la VTV dispuestas por el aislamiento. Ahora se busca "evitar congestionamiento de usuarios durante los meses siguientes y el colapso del sistema".



La Provincia también dispuso que a partir de este mes se instalarán cámaras lectoras de patente en las plantas de verificación fijas con la idea de realizar una auditoría más exhaustiva. También, en las actas de infracción de tránsito se incluirá un apartado en el que se le va a avisar al titular del vehículo si tiene o no la VTV vigente.



Se ha unificado la asignación de turnos: "nos habilitan los vehículos que podemos hacer por línea según la capacidad operativa que tengamos. Desde el ente regulador es todo con turno, tanto verificación como reverificaciones, que son el 30% y antes ingresaban directamente a la planta, lo cargábamos e ingresaba a la línea. Ahora son con turno específico. Antes era un sistema operativo de la empresa, hoy es a través de la Provincia", explicó Merlo.



El referente de la VTV local aclaró que hoy "todo el mundo se maneja por Internet. Acá el contacto es por e-mail para ingresar al servicio de turno y colocando el mail se obtiene el comprobante para ingresar de una ciudad a otra. Está muy pensado para realidades como las del Gran Buenos Aires, Mar del Plata o La Plata".



En el interior bonaerense "nos sucede que viene gente de La Madrid, Mapis, Durañona o San Jorge se hace 70 kilómetros y no lo puedo tomar. Tienen que tener un turno. Es como ir a ANSES o tramitar la licencia de conducir. La captación de clientes se hace por medio de Internet. La cuestión es, por ejemplo, que la gente mayor no tiene correo electrónico" y eso condiciona la gestión, analizó el ingeniero Merlo.



De todos modos, considera que será un sistema más ordenado y ágil. "Hemos recibido muchísimas consultas", reconoció el referente de la VTV que funciona en la avenida Eva Perón. Venían con un promedio de 140 autos y el lunes decayó a 50 pero ya en la mañana del martes repuntó: "en una hora y media, con esta nueva turnera, ya hicimos 35 vehículos. Es muy oscilante", admitió.



Las prórrogas



Las plantas que realizan Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvieron a tomar turno y retomarán la atención desde este mes a vehículos particulares, mientras que quedan excluidos los destinados al transporte de pasajeros y cargas, a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, a prestaciones y servicios de salud, al servicio especializado de transporte, incluidos los de excursión, contratados, marginal, privados y escolares.



A partir de la disposición 16 publicada en el Boletín Oficial, se estableció que los vehículos cuyos vencimientos operaron durante marzo a octubre de este año y fueron prorrogados hasta el 31 de octubre "deberán tener vigente la VTV según un determinado esquema para poder circular".



Así, se dispuso que los vencimientos producidos originalmente en marzo y abril deberán tener la VTV vigente al 30 de noviembre; los producidos entre mayo y junio deberán tenerla vigente al 31 de diciembre; los vencimientos producidos entre julio y agosto deberán tener la VTV vigente al 31 de enero; los producidos entre septiembre y octubre deberán tenerla vigente al 28 de febrero de 2021.



En tanto, para los vehículos cuyo vencimiento se produce entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 deberán acudir a partir de ese mes de acuerdo al siguiente cronograma: marzo: vencimientos en noviembre y diciembre; abril: vencimiento en enero de 2021; mayo: vencimiento en febrero de 2021; y junio: vencimiento en marzo de 2021.



La crisis sanitaria también se vio reflejada en la planta local de VTV que estuvo cerrada del 20 de marzo al 4 de mayo y del 6 de junio al 21 de junio. "Hemos bajado la productividad. En mayo hacíamos 40 o 50 autos, luego pasamos a 120 o 130 y en el último tiempo, cuando la Provincia dijo que prorrogaba, bajamos a 70", graficó, dando cuenta de los vaivenes que tiene el rubro.



Sin el boom del verano



Si no hubiera pandemia, en octubre unos 150 vehículos diarios se someten a la VTV y siempre hay un repunte en el verano, por las vacaciones. No obstante, todo indica que eso no sucederá este fin de año: "en el verano 2020 hacíamos 200 autos por día con 10 personas en la planta. La planta está abierta, sigue trabajando normalmente. Enero era el boom y suponemos que se correrá a abril porque la gente no se podrá ir de vacaciones", especuló Merlo.



No obstante, y más allá de la vigencia de las prórrogas, el profesional dejó en claro que "el que quiera venir ahora porque hay pocos autos, puede hacer la VTV".



El costo del trámite es de 1.108,78 pesos. La planta cuenta con 9 operarios y decidió mantener las fuentes de trabajo pero "en función de los convenios con SMATA, hubo suspensiones con el pago del 75% del salario y recibimos el ATP hasta el mes pasado, no sabemos ahora. La plantilla de personal es la misma pero de acuerdo al trabajo fuimos reduciendo (la asistencia). En septiembre estaba todo el personal acá", indicó el responsable de la empresa.



Finalmente, y con respecto a las ventajas de disponer de un sistema unificado de turnos a nivel provincial, consideró que "va a andar muy bien y será muy aceitado pero el cliente se tiene que aggiornar, deberá acostumbrarse a que el mundo se maneja por Internet".



La crisis económica también se refleja en los vehículos que llegan a la VTV: "antes de la pandemia había parque automotor nuevo, pero patentes nuevas que vengan a verificar no veo tanto en estos meses", apuntó Merlo.



Claramente, eso confirma que "la vtv no fue prioridad" en medio de esta crisis sanitaria y económica, concluyó, no sin antes apelar a la responsabilidad individual y decir que "tener cultura de prevención y de cuidados es importantisimo. En general, no tenemos una conducta de prevención y precaución".