Landivar sobre Galli: "no le daba valor a la necesidad de este subsidio"

Política El anuncio del subsidio municipal para entidades más afectadas por la pandemia

Fue aprobado por mayoría la creación del Fondo propuesto por el Frente de Todos. Ayer Galli anunció un subsidio destinado a los mismos fines. Cuestionamientos a la financiación.



En la mañana de este jueves en una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, donde participaron también los mayores contribuyentes, fue aprobada la ordenanza que estipula la creación de un Fondo destinado a la Cultura y el Deporte, dos de las áreas más golpeadas económicamente por la pandemia.



Este hecho fue "un resultado mas que positivo" consideró Mercedes Landívar Valerio, concejal del interbloque "Frente de Todos".

Entrevistada minutos después de concluida la sesión, Landívar destacó a Canal Local el aporte de concejales de otros espacios como Martín Lastape, Victoria De Bellis y Celeste Arouxet, "logramos un consenso, trabajamos mucho tiempo para enriquecer el proyecto original y el que hoy se aprobó con mayoría sin el acompañamiento del oficialismo de Juntos por el Cambio".



Respecto del anuncio que hizo el intendente Ezequiel Galli ayer sobre el otorgamiento de un subsidio destinado a los mismos sectores y comerciantes que vieron afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia , Landívar consideró "fue sorpresivo porque fue pocas horas antes de tratar de estar ordenanza".



Y siguió: "el proyecto que presentamos el 10 de septiembre fue con la intención de que fuera acompañado por todos porque era una medida que sabemos que es urgente".



Acusó que el oficialismo había pedido el tratamiento en comisiones con el compromiso de tratarlo de manera urgente y "estuvo deambulando dos meses por comisiones en las que había un absoluto silencio de los concejales y concejalas de Juntos por el Cambio. Nunca se propuso nada ni tampoco llegaron los informes que les pedíamos para enriquecer la ordenanza".



Y retomó algunas expresiones del intendente durante estos meses para decir "no le daba valor ni importancia a la necesidad de este subsidio, así que fue más que sorpresivo".



Tildó la actitud como egoísta y caprichosa de "no avalar el proyecto de la oposición", e incluso cuestionó desde donde saldrían los fondos de este subsidio porque "esos constituyentes que pagarían la tasa extra local , todavía no está creado el registro correspondiente, no han acreditado los requisitos, entonces no se sabe cuántos contribuyentes van a a ser, cuanto se va a recaudar", y así, hasta quizás tener que responder con dinero de "las arcas municipales, que ya sabemos, no es este el mejor momento para hacerlo".



Hace dos días, el Municipio anunció la creación de una tasa que iguala condiciones y potencia la mano de obra local. Está destinado a aquellas empresas que no tienen sede en el Partido pero que desarrollan tareas de manera esporádica o permanente.

Le pidió que evalué lo dispuesto por el HCD, sobre una ordenanza "que tiene una posibilidad clara de financiación", aunque de todas maneras dijo que "con esta maniobra que se ha hecho de presentar algo alternativo a pocas horas de dar tratamiento , te diria que seguramente pueda tomar esa actitud", respecto de la potestad de vetar lo resuelto en el HCD en conjunto con los mayores contribuyentes.